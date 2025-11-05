Ekonomide yaşanan sorunlar üretimi de oldukça olumsuz etkiliyor. Yüksek maliyetler ve borç yükü altında ezilen çok sayıda işletme kepenkleri kapatırken bazı büyük fabrikalar ise yüksek maliyetler nedeniyle Mısır gibi ülkelere taşındı. Üreticilerin Mısır ve Bangladeş gibi ülkeleri tercih etmelerinin en önemli nedeninin işçi maliyetlerindeki düşük oran olduğu belirtiliyor.

Danimarka merkezli lojistik devi DSV’nin Türkiye’deki en büyük kazanç kapısının Mısır gibi ülkelere taşınan fabrikalar olduğu açıklandı. Dev şirketin Türkiye CEO’su Ozan Önder, ekonomideki darboğaz nedeniyle ihracat taşımacılığında büyük düşüş yaşandığını belirterek, “Türkiye’de para kazandığımız neredeyse tek alan fabrikaları Mısır ve Fas gibi ülkelere taşımak” dedi.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan Önder, sadece tekstil değil, tüm emek yoğun sektörlerin taşınmaya başladığını belirterek, “Yine bir üreticimiz üretiminin yüzde 85’ini Bangladeş’e kaydırıyor. Bizim dışımızda birkaç lojistik firmasının da benzer taşıma işleri yaptığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

MISIR’A FABRİKA TAŞINMASININ MALİYETİ NE KADAR?

DSV’nin Türkiye CEO’su Ozan Önder, Türkiye’den Mısır’a fabrika taşınmasının maliyetinin 2-3 milyon doları bulduğunun altını çizerek, “Bu operasyonlar için ortalama 200 TIR gerekiyor” diye konuştu. Önder, DSV Global’in yatırımı taşıyan Türk tekstilciler için Mısır–İtalya arası Ro-Ro hattı açtığını da söyledi. Artan maliyetler nedeniyle DSV’nin de diğer pek çok firma gibi istihdamı azaltmak zorunda kaldığını belirten Önder, bazı hizmetleri Polonya’daki DSV personelinden almaya başladıklarını ifade etti.

Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye’ye olan güvenlerinin sürdüğünü vurgulayan Önder, ülkenin lojistikte bölgesel bir merkez olma potansiyeline dikkat çekti.