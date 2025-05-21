Türkiye'den Pakistan açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'den Pakistan açıklaması!

Türkiye, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

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