Türkiye’den Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

