Türkiye'den Pakistan'a uçaklar dolusu silah gönderildiği iddia edilmişti... MSB'den yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi" iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."