Türkiye’den Portekiz’e akademik ve teknolojik köprü

Polytechnic Institute of Portalegre ev sahipliğinde düzenlenen kongre, bilimsel içerikleri kadar uluslararası iletişime katkı sunan yapısıyla da dikkat çekti. Türkiye’den kongrenin eş başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Himmet Karadal, Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği, Şehitlik Anıtı ve Portalegre Biyoenerji Kuluçka Merkezi'ni ziyaret ederek akademik diplomasi çerçevesinde önemli temaslarda bulundu.

AÇILIŞ İSTİKLAL MARŞI VE PORTEKİZ MARŞIYLA YAPILDI

Hindistan'dan Prof.Dr. Teena Singh’ın moderatörlüğünü yaptığı açılış töreni, Türkiye ve Portekiz milli marşlarının okunmasıyla başladı. Portekiz’den Prof.Dr. Luis Cardoso, Kazakistan’dan Prof. Dr. Ayapbergen Taubayev ve Türkiye’den Prof. Dr. Himmet Karadal açılış konuşması yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Kaleli ise açılışa onur konuğu olarak katıldı.

Prof.Dr. Luis Cardoso, kongrenin Portekiz’de yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken; Müsteşar Kaleli, Türkiye ile Portekiz arasında bilimsel işbirliklerinin güçlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

PROF.DR. KARADAL: “PORTEKİZ’DE TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ ALGISI GÜÇLÜ”

Açılışta konuşan Prof. Dr. Himmet Karadal, Portekiz’de Türk ve Türkiye imajının olumlu bir şekilde algılandığını belirterek bazı sektörlerde Türk girişimcilerin aktif olduğunu vurguladı. Karadal ayrıca, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan kökenli göçmenlerin “Türk” adıyla işletmeler açtığını, bunun Türk markasının uluslararası algısına katkı sağladığı ifade etti.

KÜRESEL AKADEMİK BULUŞMA : 37 ÜLKEDEN 313 AKADEMİSYEN BİLDİRİ SUNDU

Kongre kapsamında Afganistan’dan ABD’ye, Azerbaycan’dan Endonezya’ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen 124 kurum ve üniversiteyi temsilen 313 akademisyen, toplam 169 bilimsel bildiri sundu. Prof. Dr. Karadal, bu tarz uluslararası kongrelerin akademik diplomasi, bilgi paylaşımı ve kültürel etkileşim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“TEKNOKENT VE TEKMER’’LERDE TÜRKİYE MODELİ ÖNE ÇIKIYOR”

Aynı zamanda CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Üyesi olan Karadal, Türkiye’deki Teknokent ve TEKMER ekosisteminin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini ifade etti. Karadal, bu yapılar sayesinde Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji transferi alanlarında önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Karadal, “Teknokentler akademik bilginin sanayiye aktarımında etkili bir model sunuyor. Ancak uluslararasılaşma, yabancı yatırım çekme ve nitelikli insan kaynağı geliştirme yönünde daha fazla çaba göstermesi gerekiyor” dedi.

CEO TEKMER - PORTALEGRE İŞBİRLİĞİ

Portalegre Biyoenerji Kuluçka Merkezini ziyaret ederek yöneticilerle bir araya gelen Karadal, CEO TEKMER olarak Portekiz ile karşılıklı iş birliği geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu bağlamda, teknoloji transferi, girişimcilik destekleri ve ortak projeler üzerine iş birliği yapılması yönünde adımlar atıldı.