Türkiye'den sınır dışı edildi idam cezasına çarptırıldı

Türkiye’nin İran’a sınır dışı ettiği rapçi Emir Hüseyin Maksudlu, Tataloo olarak tanınan sanatçı, dine hakaret suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. Cezanın temyiz süreci devam ediyor.

Türkiye’nin 2023 Aralık ayında İran’a sınır dışı ettiği ünlü rapçi Emir Hüseyin Maksudlu, dinî değerleri aşağılama suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

‘Tataloo’ mahlasıyla tanınan 37 yaşındaki rapçi, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İran’da tutuklu bulunuyordu. Geçmişte ‘fuhuş’ ve ‘İslam Cumhuriyeti aleyhine propaganda’ suçlamalarından dolayı 10 yıl hapis cezası almıştı.

İran merkezli Etemad gazetesinin haberine göre, Maksudlu'ya önceki hapis cezası savcı tarafından itiraz edilerek yeniden yargılama yapılmış, bu süreçte ‘Hazreti Muhammed’e hakaret’ suçlaması nedeniyle idam cezası verilmiştir. Kararın kesin olmadığı ve hala temyiz başvurusunun yapılabileceği belirtiliyor.

Tataloo, dövmeleriyle dikkat çeken, genç ve liberal İranlılar arasında oldukça tanınan bir figürdür. Ancak, geçmişte muhafazakar politikacılar tarafından, özellikle 2017’de dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı televizyon programıyla, toplumsal bir köprü olarak kullanılmak istenmiştir. 2015 yılında ise İran’ın nükleer programını destekleyen bir şarkı yayımlamıştı.

Son yıllarda, rap müziği ve politik duruşuyla dikkat çeken Tataloo’nun idam cezası, İran'daki baskıcı rejimin sanatçıları hedef alan tutumunu bir kez daha gündeme getirdi.