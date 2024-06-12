Türkiye’den sınır dışı edilen IŞİD’linin Sarıyer kilise saldırısından arandığı ortaya çıktı

Terör örgütü IŞİD’in Afganistan yapılanması olan Horasan Grubu’na yönelik, geçtiğimiz 14 Temmuz’da kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiş ve Başakşehir’de kaçak medrese kurdukları tespit edilen IŞİD’lilerden 12’si yakalanmıştı. Operasyon sırasında ele geçirilen yazışmalarda, eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 29 yaşındaki Tacikistanlı Solekh Umarov ise yakalanamamıştı.

SİVEREK’TE YAKALANDI

Ekipler tarafından, İstanbul’dan kaçan bu şahsın izi sürülürken Umarov’un Urfa Siverek’e gittiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından, Umarov ile birlikte bir başka IŞİD mensubu Siverek’e geldikleri günün akşamı yakalandı. Umarov sorgusunda, İstanbul’dan Siverek’e gezmek için geldiğini söyledi.

SURİYE’YE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Sorgusu esnasında, Türkiye’ye ilk olarak 2017 yılının eylül ayında Rusya üzerinden geldiğini ileten Umarov, 16 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da yakalandı. Edirne’deki Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen Umarov, burada 1 yıl kadar kaldıktan sonra salıverildi.

Yeniden İstanbul’a gelen Umarov, IŞİD’in Horasan yapılanması ile birlikte hareket etti. Başakşehir Bayramtepe’de IŞİD’lilerin kurduğu kaçak medreseye gidip gelen Umarov, buradaki IŞİD yapılanmasının kilit isimlerinden biri olarak konumlandı.

Bir dönem Hatay’dan Suriye’ye geçmeye çalışan Umarov, bunu başaramayınca yeniden İstanbul’a döndü.

DUBAİ’YE GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa’da yapılan sorgusunun ardından sınır dışı edilen Umarov, 6 Ekim 2023 günü Dubai’ye gönderildi. Umarov, buradan Ukrayna’ya geçti ve Umarov'un Ukrayna’da IŞİD’lilerle temasa geçtiği ve bir kez daha İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

KİLİSE SALDIRISINDA ÇIKTI

IŞİD mensubu hakkında, IŞİD’in Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırıdaki rolü sebebiyle arama kararı verdiği anlaşılırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 24 Nisan 2024 tarihli yazısına göre Umarov’a yönelik arama kararını İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği verdi.

KİLİSEYE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanmıştı.