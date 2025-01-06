Türkiye’den Suriye’ye üniversite desteği

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde katıldığı toplantıda Suriye’deki yükseköğretime destek mesajı verdi. Özvar, “Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Bu konuda temaslarımız da devam etmektedir. Suriye'deki kardeşlerimize de her türlü desteği yükseköğretim alanında vereceğiz” dedi.

YÖK Başkanı Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde(İKÇÜ) “2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu” toplantısına katıldı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs Üniversitelerinden 43 üniversitenin rektör ve üst düzey temsilcilerinin yer aldığı vizyon toplantısı öncesinde, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve üniversitedeki akademisyenlerle Senato Toplantısı gerçekleştirildi.

KÖSE: “BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE ÖNCÜ KURULUŞLARDAN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Basına açıklamalarda bulunan İKÇÜ Rektör, Prof. Dr. Saffet Köse, şu ifadeleri kullandı:

“2018 yılında başladığım rektörlük döneminde akademik alanda yetkin kadro kurduk ve her geçen gün geliştirmeye de devam ediyoruz. Temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve milli birikime, toplumun hizmetine sunmak amacıyla yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji üretiminde öncü kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz.”

ÖZVAR: “ÜNİVERSİTELERİMİZ, TÜRKİYE'DEKİ İKTİSADİ GELİŞMENİN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNİN BİRİDİR”

Üniversitelerin ülke gelişmesine olan katkılarına değinen YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:

“Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları'nın temel amacı, Türkiye'nin iktisadi gelişmesi için gerekli, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bugün üniversitelerin Türk üniversiteleri, yetiştirmiş olduğu öğrencilerle Türkiye'nin kalkınmasında fevkalade önemli roller üstlenmiş bulunmaktadır. Bugün kas gücünün yanında beyin gücüyle bilhassa gençlerimiz, Türkiye ekonomisini sırtlamış vaziyettedir. Üniversitelerimiz, yetiştirdiği insan gücüyle sadece iktisadi gelişmemize katkıda bulunmuyor. En az onun kadar akademik personeli, bilim insanlarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknolojide fevkalade önemli gelişmeler gerçekleştiriyorlar. Bu açıdan üniversitelerimiz, bir yandan ortaya koyduğu yüksek kaliteli eğitimle ülkemizin beşeri sermayesini geliştirirken diğer yandan ise bilim ve teknoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarla ülkemizin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bugün üniversitelerimiz, Türkiye'deki iktisadi gelişmenin en önemli aktörlerinin biridir.”

“ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BEŞERİ SERMAYE İHTİYACINI ÇOK DAHA ÜST DÜZEYLERDE KARŞILAYACAKTIR”

Ülkedeki ekonomik gelişmelerin ve ilerlemelerin de üniversiteler tarafından bir adım ileri taşındığını kaydeden Özvar, şöyle konuştu:

“Üniversitemiz sadece eğitim, araştırma ve geliştirmede ortaya koyduğu çabalarla değil, topluma yönelik yapmış olduğu çalışmalarla da öne çıkmaktadır. Bilhassa toplumumuzun ihtiyaç duyduğu çalışmalara yönelik ortaya koyduğu çabalar, üniversitelerimizin topluma yönelik üretkenliğini de bizlere göstermektedir. Bu bakımdan üniversitelere düşen asli görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bütün dünyada meydana gelen değişimlere uygun olarak Türkiye'de de üniversitelerimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermaye ihtiyacını çok daha üst düzeylerde karşılayacaktır. Üniversitelerimiz, toplumda güvenilir kurumlar olarak öne çıkmaya başlamıştır.”

“DAHA İLERİYE GİTME NOKTASINDA ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üniversitelerdeki yabancı öğrenciler üzerinden Suriye’deki yükseköğretime ilişkin mesaj veren Özvar, şunları söyledi:

“Türkiye'deki üniversitelerimiz sadece ülkenin ekonomik kalkınmasına, insanımızın gelişmesine değil, uluslararası öğrencilerin gelişmesine de fevkalade önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün itibariyle ülkemizin etrafında, mücari komşularımızın öğrencilerine değil, bütün dünya uluslarının öğrencilerine hizmet vermektedir. Üniversitelerimizde araştırma, gelişme kapasitesi ve kalitesi arttıkça uluslararası öğrenciler ve uluslararası üretim elemanları da üniversitelerimize teveccüh etmeye başlamıştır. Bu açıdan bizim temel hedeflerimizden bir tanesi, üniversitelerimizin gerek eğitim öğretim gerekse araştırma kalitesini daha üst düzeylere çıkarmaktır. Bugün itibariyle üniversitelerimiz kapasite bakımından arzu edilen düzeye erişmiştir. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz çok daha kaliteli birer kurum haline gelmektir. Kapasiteyle beraber kalitemizi de arttırmak suretiyle ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu insanların yetiştirilmesine, araştırma geliştirme faaliyetlerinde daha ileriye gitme noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE'NİN YÜKSEKÖĞRETİM TECRÜBESİNİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Suriye'de biliyorsunuz… İnşallah orada halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzen inşa edilecektir. Orada da tabii eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır. Biz yükseköğretim kurulu olarak üniversiteler olarak dost Suriyeli kardeşlerimizin bu konuda kendileriyle birlikte çalışmalarımız olacaktır. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Bu konuda temaslarımız da devam etmektedir. Orada da üniversitelerimizin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve dostluk, kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de her türlü desteği yükseköğretim alanında vereceğiz.”