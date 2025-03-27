Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu

Türkiye’den Göç: Vasıflı ve Vasıfsız Çalışanların Tercih Ettiği 3 Ülke

Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Ekonomik nedenler, yaşam standartları ve kariyer fırsatları gibi çeşitli etkenler, bireyleri yeni bir başlangıç yapmak için başka ülkelere yönlendirmekte. Bu bağlamda, hem vasıflı hem de vasıfsız çalışanların yoğun olarak tercih ettiği üç ülke öne çıkıyor: Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan.

1. Kuzey Makedonya: Balkanların Yükselen Yıldızı

Gazeteci Sadık Şimşek'e göre; Kuzey Makedonya, özellikle son yıllarda Türkiye’den göç edenlerin radarına giren ülkelerden biri. Düşük yaşam maliyeti, Türkiye’ye olan kültürel yakınlık ve kolay uyum sağlanabilir sosyal yapısı, bu ülkeyi cazip kılan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği yolunda attığı adımlar da gelecekte daha fazla fırsat sunabileceğinin bir göstergesi.

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Vasıfsız çalışanlar için tarım ve inşaat sektöründe iş imkanları bulunurken, vasıflı bireyler için özellikle bilişim teknolojileri ve mühendislik alanlarında çeşitli kariyer olanakları mevcut. Ülkenin düşük bürokratik engelleri ve girişimcilik dostu politikaları da yatırımcılar için bir çekim noktası oluşturuyor.

2. Karadağ: Doğal Güzelliklerin ve İş Fırsatlarının Ülkesi

Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, hem turistik cazibesi hem de ekonomik potansiyeliyle dikkat çekiyor. Türkiye’den göç eden bireyler için Karadağ, özellikle oturma izni ve vatandaşlık süreçlerinin görece kolay olması nedeniyle tercih ediliyor. Ülke, yatırım yapmak isteyen girişimciler için de uygun bir ortam sunuyor.

Karadağ’da vasıfsız çalışanlar turizm sektöründe iş bulma imkanı yakalarken, vasıflı bireyler için finans, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde önemli fırsatlar mevcut. Ayrıca, Karadağ’ın ekonomik büyüme hedefleri ve altyapı projelerine yaptığı yatırımlar, ülkeye olan ilgiyi artırıyor.

### **3. Sırbistan: Gelişen Ekonomi ve Stratejik Konum**

Balkanların bir diğer önemli ülkesi olan Sırbistan, son dönemde Türkiye’den göç edenler için popüler bir destinasyon haline geldi. Stratejik konumu sayesinde Avrupa ve Asya arasında bir köprü işlevi gören Sırbistan, hem ticaret hem de lojistik sektörlerinde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Sırbistan’da vasıfsız çalışanlar için hizmet sektörü ve üretim alanlarında iş imkanları bulunurken, vasıflı bireyler için teknoloji, mühendislik ve sağlık gibi alanlarda kariyer fırsatları dikkat çekiyor. Ayrıca, Sırbistan hükümetinin yabancı yatırımcıları teşvik eden politikaları, bu ülkeyi girişimciler açısından cazip kılıyor.

Neden Balkan Ülkeleri Tercih Ediliyor?

Balkan ülkelerinin Türkiye’den göç edenler tarafından tercih edilmesinin birkaç temel nedeni var. Öncelikle bu ülkeler, Türkiye’ye coğrafi olarak yakın olmaları nedeniyle ulaşım açısından avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, Balkanlar’daki birçok ülke ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar, adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yaşam maliyetlerinin düşük olması ve iş olanaklarının çeşitliliği de bu ülkeleri cazip kılan diğer faktörler arasında yer alıyor.

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