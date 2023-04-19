Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak Afgan oruç tutmayanları hedef aldı

Türkiye’nin başarısızlıkla sonuçlanan göç stratejisi ve açık kapı politikaları sonucu ülkenin her tarafı illegal giriş yapan yabancılarla doldurulmuş halde. Türk vatandaşlarının boğuştuğu sorunlar yetmezmiş gibi bu yabancılar bir de yeni yeni sorunları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

''UTANMA, HİÇBİR ŞEY YOK''

Artık Türk vatandaşının yaşam tarzına da müdahale etmeye çalışan bu yabancılardan bazıları o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İstanbul’da çektiği bir videoyu paylaşan kaçak bir Afgan ise oruç tutmayanları hedef aldı.

Paylaştığı videoda Eminönü’nde yemek yiyenleri kayda alan kaçak Afgan, ‘’Kadir gecesini geçirdik, burada herkes rahat rahat yemek yiyor. Utanma, hiçbir şey yok’’ dedi.

Kaçak Afgan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise Yunanistan’a geçmeye çalıştığı görüldü.