Türkiye-İran sınırında deprem

Kandilli Rasathanesi Türkiye Iran sınırında deprem olduğunu ve depremin 4.0 büyüklüğünde gerçekleştiğini belirtti.
Depremin derinliğinin 3.6 olduğu ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi Türkiye Iran sınırında deprem olduğunu ve depremin 4.0 büyüklüğünde gerçekleştiğini belirtti.
Depremin derinliğinin 3.6 olduğu ifade edildi.
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