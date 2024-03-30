Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu

Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Hangi ülkenin ne kadar altını var. Dünyadaki dört büyük kuruluş verilerinden elde edilen bilgilere göre en çok altını bulunan ülkeler belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada ve ne kadar altını var.
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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 1

Dünyadaki dört büyük kuruluşun verileri toplandı. Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu.

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 2

Altın her zaman yatırımcıların güvenli limanı oldu. Son zamanlarda ons altın ve gram altın rekor kırıyor.

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 3

Ayrıca altın ülkelerin genel finansal portföylerini çeşitlendirmelerine de olanak sağlıyor. Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor. İşte en çok altını olan ülkeler.

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 4

Raporda dünyadan en çok altın bulunan ülkelerin sıralaması şöyle:

1-Amerika Birleşik Devletleri

8 bin 133 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 5

2-Almanya

3 bin 353 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 6

3-İtalya

2 bin 452 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 7

4-Fransa

2 bin 437 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 8

5-Rusya

2 bin 333 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 9

6-Çin

2 bin 192 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 10

7-İsviçre

bin 40 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 11

8-Japonya

847 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 12

9-Hindistan

801 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 13

10-Hollanda

612 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 14

11-Türkiye

479 ton

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Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu 15
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