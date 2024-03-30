Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu

Hangi ülkenin ne kadar altını var. Dünyadaki dört büyük kuruluş verilerinden elde edilen bilgilere göre en çok altını bulunan ülkeler belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada ve ne kadar altını var.