Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu

Dünyadaki dört büyük kuruluşun verileri toplandı. Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu.
Altın her zaman yatırımcıların güvenli limanı oldu. Son zamanlarda ons altın ve gram altın rekor kırıyor.
Ayrıca altın ülkelerin genel finansal portföylerini çeşitlendirmelerine de olanak sağlıyor. Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor. İşte en çok altını olan ülkeler.
Raporda dünyadan en çok altın bulunan ülkelerin sıralaması şöyle:
1-Amerika Birleşik Devletleri
8 bin 133 ton
2-Almanya
3 bin 353 ton
3-İtalya
2 bin 452 ton
4-Fransa
2 bin 437 ton
5-Rusya
2 bin 333 ton
6-Çin
2 bin 192 ton
7-İsviçre
bin 40 ton
8-Japonya
847 ton
9-Hindistan
801 ton
10-Hollanda
612 ton
11-Türkiye
479 ton