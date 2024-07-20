Türkiye'nin 100 bin çalışanlı dev şirketi satılıyor. İSO 500 listesinde 91. sırada

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik, TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Hes Kablo Kayseri'deki iki fabrikasında yaklaşık bin 100 personeliyle üretim yapıyor.

HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti.

HES Kablo Avrupa dahil birçok ülkeye kablo ihraç ediyor. 28 Ağustos 2024'te Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.