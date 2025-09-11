Türkiye'nin 2 ünlü televizyon kanalına el konuldu! Kanalın sahiplerine gözaltı kararı...

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Türkiye'nin 2 ünlü televizyon kanalına el konuldu! Kanalın sahiplerine gözaltı kararı...

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesinde Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu.

Hürriyet'te Musa Kesler'in haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.

Holding bünyesindeki televizyon kanalları Habertürk, Show Tv VE Blomberg haricinde Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Energy Petrol de dahil 121 şirkete el konuldu.

Suçlamanın “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu iddia edildi.

