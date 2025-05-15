Türkiye’nin 2024 Dijital İtibar Şampiyonları açıklandı

Dijital pazarlama ve iletişim alanında önemli bir referans kaynağı haline gelen DİR100, bu yıl da yalnızca dijitalde en çok konuşulan markaları değil, aynı zamanda pozitif dijital algı yaratan ve dijital varlığını dengeli bir şekilde yöneten şirketleri ön plana çıkardı. DİR100 2024 raporu, markaların dijitalde ne kadar konuşulduğundan çok nasıl konuşulduğuna odaklanarak, dijital itibarın niteliğini güçlü bir biçimde ortaya koydu.

51 milyon dijital içerik derinlemesine incelendi

Sosyal medya platformları, haber siteleri, sözlükler, bloglar ve forumlardan toplanan toplam 47,6 milyon sosyal medya içeriği ile 4,2 milyon web verisi, monitoring programı ve yapay zeka destekli analiz sistemleri aracılığıyla detaylı şekilde incelendi. Bu analiz süreci, yalnızca markaların değil, aynı zamanda sektörlerin dijital performansını da bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirme imkânı sundu. Özellikle e-ticaret, enerji, havayolu taşımacılığı, dijital yayıncılık ve telekomünikasyon sektörleri dijitaldeki güçlü varlıklarıyla öne çıktı.

Dijitalde kriz uyarısı: Algı yönetimi her zamankinden daha kritik

DİR100 Raporu’nda negatif konuşulma oranlarına göre sıralanan ilk 10 marka arasında %59 ile Dicle Elektrik, %56 ile Trendyol, %49 ile ise Temu ve Köfteci Yusuf dikkat çekti. E-ticaretten hızlı tüketime, iletişimden yemek platformlarına uzanan geniş bir sektör yelpazesinde yer alan bu markalar, yüksek erişim oranlarına sahip olmalarına rağmen dijital ortamda maruz kaldıkları olumsuz algının ne kadar etkili ve yaygın olabileceğini gözler önüne serdi.

Stratejik bir kılavuz: DİR100

18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Markalar artık yalnızca ürünleri ve hizmetleriyle değil, dijital dünyadaki duruşlarıyla da öne çıkıyor. DİR100, bu gerçeğin altını çizen ve sektöre değer katan stratejik bir araç haline geldi” ifadelerini kullandı.

Dijital itibarını proaktif bir yaklaşımla yöneten markaların, yalnızca tüketicilerle değil; yatırımcılar ve iş ortaklarıyla kurduğu ilişkilerde de ciddi bir avantaj elde ettiği görülüyor. Bu bağlamda DİR100, kurumlara dijital itibar yönetiminde değerli bir yol haritası sunmaya devam ediyor.

DİR100 2024 Raporunu İncelemek İçin:

https://rapor.1845.com.tr/dir2024/