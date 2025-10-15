Türkiye finans sektöründe yankı uyandıran bir gelişme yaşanıyor. 2002 yılında kurulan ve dijital bankacılıkta öncü rol üstlenen Bank Pozitif, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart 2025'te yönetimi devralınmıştı. Bugün duyurulan ihale ile banka, 1 milyar 100 milyon TL'lik muhammen bedelle yeni sahibini aramaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre, bu bedel, bankanın toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini kapsıyor ve sektörde rekabetçi bir teklif yarışı bekleniyor. İhaleye katılım şartları sıkı tutuldu: Katılımcılar, 55 milyon TL nakit teminat yatırmalı ve 100 bin TL karşılığında şartname satın almalı. Son teklifler 11 Kasım 2025'te kapanacak; ardından 12 Kasım'da TMSF'nin Esentepe'deki genel merkezinde açık artırma yapılacak.



TMSF yetkilileri, sürecin şeffaf ve hızlı ilerleyeceğini vurgulayarak, tekliflerin elektronik ortamda toplanacağını belirtti. Bankanın sahibi Erkan Payfix elektronik para kuruluşu ve Flash Haber TV gibi varlıklarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanıyor. Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi; Kork'a "suç örgütü kurma" ve "yasadışı bahis" suçlamaları yöneltiliyor.



İddianamede, bankanın fonlarının yasa dışı faaliyetlere aktarıldığına dair deliller yer alıyor. Bu satış, TMSF'nin el koyduğu 30'dan fazla kurumu devretme stratejisinin parçası. Bank Pozitif'in 2024 sonu itibarıyla 500 milyon TL özkaynak ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olduğu biliniyor.