Türkiye'nin 29 yıllık devi iflasın pençesinde. Aselsen, Roketsan, Otokar müşterileri arasındaydı. Emekli subay kurmuştu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 1996’dan beri faaliyet gösteren TEM Kablo Donanımları Ticaret ve Sanayi A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Savunma sanayinde zırhlı araç ve harp silahlarının kablo donanımlarını üreten firma, Aselsan, Roketsan, Otokar, FNSS, Savronik, İşbir ve Ebasto gibi sektörün öncü firmalarına hizmet veriyor.

Ancak son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar, 29 yıllık devi iflasın eşiğine getirdi. Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Nisan’da şirkete üç ay geçici mühlet verdi. Alacaklılar, yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabilecek.

EMEKLİ SUBAYIN BAŞARISI

TEM Kablo’nun temelleri, emekli ordu donatım subayı Haluk Karakurt tarafından atıldı. 75 yaşındaki Karakurt, 1982’de Tank Palet Fabrikası’nda iki askerin şehit olduğu bir yangın olayını araştırırken, kazanın yanlış kablolama sisteminden kaynaklandığını tespit etti.

Bu deneyim, onu kablo sistemleri konusunda uzmanlaştırdı. Emekliliğinin ardından 1996’da TEM Kablo’yu kuran Karakurt, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harp silahları ve savunma sanayinin zırhlı araçları için kablo üretimine başladı. Firma, dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimi güçlendirdi.

ÜRETİM YELPAZESİ GENİŞ

Arifiye’de 10 bin metrekarelik alanda, 7 bin metrekarelik kapalı tesisinde 250 çalışanıyla üretim yapan TEM Kablo, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, Ejder, Yalçın, PARS, KOBRA ve ARMA gibi araçların kablo donanımlarını sağlıyor.

Ayrıca askeri tip konnektörler, adaptörler, güç dağıtım kutuları, gösterge panelleri ve sigorta kutuları gibi ekipmanların YÜZDE 100 yerli üretimini gerçekleştiriyor. Firma, kara, deniz ve hava taşıtlarının kablo ihtiyaçlarını karşılayarak savunma sanayinde kritik bir rol oynuyor.

İŞÇİ ÇIKARMIŞTI

TEM Kablo, son yıllarda artan ekonomik baskılarla mücadele ediyor. Mart ayında üretimi geçici olarak durdurarak işçi çıkarmak zorunda kalan firma, Ramazan Bayramı sonrası da küçülmeye gitti. Mali sorunlar, konkordato talebine yol açtı. Mahkeme süreci, şirketin geleceğini belirleyecek. Alacaklıların itiraz hakkı, konkordato kararının seyrini etkileyebilir.

GELECEĞİ BELİRSİZ

29 yılda binlerce kişiye istihdam sağlayan TEM Kablo, Sakarya’nın ekonomik hayatında önemli bir yer tutuyor. Anadolu Otoyolu kenarındaki fabrikası, bölgenin sanayi kimliğine katkıda bulundu. Ancak firmanın yaşadığı kriz, yerel istihdamı ve tedarik zincirini olumsuz etkileyebilir.

TEM Kablo’nun konkordato süreci, savunma sanayi için de endişe kaynağı. Firma, yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltırken, mali sorunların çözümü için mahkeme kararları kritik önem taşıyor. Sektör temsilcileri, TEM Kablo’nun toparlanmasını umuyor.