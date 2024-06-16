Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın pençesinde

Düzenleme: Kaynak: Kayseri Anadolu
Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın pençesinde

Türkiye girdiği ekonomik krizden bir türlü çıkamıyor. Bu durum irili ufaklı bir çok şirketin her ay ya konkordato talep etmesine neden oluyor ya da iflası açıklanıyor. Kayseri'de faaliyet gösteren Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de konkordato talep etti.

Türkiye'de ekonomik kriz etkisini her geçen gün artıyor. Dev şirketler bile ya konkordato ilan ediyor ya da iflas ederek kapısını kilit vuruyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 29 yıllık Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mali sıkıntılar sonucu konkordato talebinde bulunduğunu duyurdu.

1995 yılında kurulan olan Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato talebinde bulunuldu. Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı talebi kabul etti.

Davacı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 11 Haziran 2024 tarih ve saat 16:40'den itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

Süreç içerisinde Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3 konkordato komiseri atandı.

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