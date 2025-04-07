Türkiye'nin 33 yıllık devi iflasın eşiğinde! 3 aylık geçici mühlet kararı

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özel Göztepe Hastanesi ve sahibi Aksu Holding için yapılan konkordato başvurusunu değerlendirerek, üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, sürecin geçici komiserler tarafından takip edilmesi için iflas hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü görevlendirdi.

1992 yılında Kadıköy’ün Merdivenaltı mahallesinde hizmet vermeye başlayan Özel Göztepe Hastanesi, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmış ve ismi 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' olarak değiştirilmişti. 25 doktordan oluşan kadrosu ile tanınan hastane, İstanbul’un bilinen sağlık kurumları arasında yer alıyordu.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Aksu Holding A.Ş., holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi hakkında başlatılan konkordato sürecinin bir sonraki duruşması, 27 Haziran 2025 günü saat 14.10’da görülecek.

Mahkemenin kararı, Aksu Holding ve Özel Göztepe Hastanesi’nin mali durumu ile ilgili belirsizliği çözmek için izlenecek sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Sürecin kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

33 YILLIK HASTANE KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

2009 yılında kurulan Aksu Holding; inşaat, sağlık ve yiyecek sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Şirketin tamamladığı inşaat projeleri arasında Aksu Koru Evleri, Aksu Life Evleri, Aksu Saklıvadi Evleri ve Aksu Sarıgazi gibi projeler yer alıyor.

1992 yılında Özel Göztepe Hastanesi adıyla Merdivenköy'de kurulan ve hizmet vermeye başlayan hastane, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmış ve ismi Özel Aksu Göztepe Hastanesi olarak değiştirilmişti.