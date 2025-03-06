Türkiye'nin 37 yıllık petrol devi iflas etti. Altın Çıpa Ödülleri’ne layık görülmüştü

Düzenleme: Kaynak: Deniz Haber
Türkiye'nin 37 yıllık petrol devi iflas etti. Altın Çıpa Ödülleri’ne layık görülmüştü

37 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin enerji devlerinden CYE Petrol, finansal krizden çıkamayarak iflas etti. Bir zamanlar sektörün liderlerinden olan şirketin çöküşü, enerji piyasasında büyük yankı uyandırdı.

1988 yılında Cahit Yalçın Eraydın tarafından kurulan ve Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri haline gelen CYE Petrol, yaşadığı finansal krizi aşamayarak iflas etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2023 yılında şirketin iflasına karar vererek tasfiye sürecini başlattı.

Kuruluşundan itibaren hızla büyüyen CYE Petrol, 1992’de 4.000 metreküplük poliport depolama sözleşmesi imzaladı ve 2001’de Türkiye Bunker Derneği’nin kurucu yönetiminde yer aldı. 2004 yılında depolama kapasitesini 10 bin metreküpe çıkaran şirket, 2005’te EPDK’dan bunker lisansı alarak pazardaki konumunu güçlendirdi.

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2006’da Alasonya Shipping ile bunker mavna hizmetlerine başlayan şirket, 2008 yılında NATO gemilerine tedarik sağlayarak uluslararası arenada da kendine yer buldu. Teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken CYE Petrol, 2010’da depolama kapasitesini 17.000 metreküpe yükseltti ve 2011’de Türkiye’de ilk kez düşük kükürtlü yakıt tedarik etti.

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2015 yılında Altın Çıpa Ödülleri'nde “Türkiye’nin En İyi Bunker Şirketi” seçilen CYE Petrol, 2018’de kapasitesini 51.000 metreküpe çıkardı. 2019’da IMO düzenlemelerine uygun olarak Türkiye’nin ilk çok düşük kükürtlü yakıtını piyasaya sürdü. 2020’de Türkiye bunker pazarının yüzde 23’ünü elinde bulunduran şirket, 2021’de Fortune 500 listesine girdi.

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