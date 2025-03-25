Türkiye'nin 40 yıllık gıda devi iflasın pençesinde. Çalışanları korku sardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin 40 yıllık gıda devi iflasın pençesinde. Çalışanları korku sardı

Türkiye’nin 40 yıllık süt markası Koç Gültekin Süt, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet tanırken, iflas ihtimali çalışanları tedirgin ediyor.

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin köklü süt markalarından biri olan Koç Gültekin Süt, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firma, uzun süredir artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyordu.

Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihinde şirketin başvurusunu değerlendirerek üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

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Mahkeme, alınan karar kapsamında şirketin mal varlığını korumak için ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Bu süreçte şirketin finansal durumu yakından izlenecek ve faaliyetleri denetlenecek. Atanan konkordato komiserleri, şirketin borç yapılandırma sürecini yönetecek ve mahkemeye rapor sunacak.

Konkordato sürecinin en önemli aşamalarından biri olan ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025’te yapılacak. Bu duruşmada şirketin mali durumuna dair sunulacak raporlar ışığında, sürecin nasıl ilerleyeceği belli olacak. Eğer şirketin toparlanabileceği yönünde bir kanaat oluşursa, konkordato süresi uzatılabilir.

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Mahkeme, şirketin mali yapısında iyileşme görmezse iflas kararı verebilir. Böyle bir kararın çıkması halinde Koç Gültekin Süt faaliyetlerini durduracak ve yüzlerce çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yetkililer, şirketin borçlarını ödeyerek yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının en büyük hedef olduğunu belirtiyor.

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