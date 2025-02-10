Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi iflastan kurtuldu. 5 ülkeye ihracat yapıyor

Konkordato takip'te yer alan bilgiye göre, Türk tekstil sektörünün köklü markalarından Sateks, uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen iflastan kurtuldu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Türk tekstil sektörünün önemli isimlerinden biri olan Sateks, 40 yıllık geçmişiyle sektördeki yerini sağlamlaştıran bir markadır. Bursa merkezli şirket, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahipti.

Ancak, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 5 ay süresince konkordato ilan ederek, borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemişti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdığı Sateks için bu süreyi 2 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece şirketin mevcut tedbirleri devam etti ve konkordato komiseri de görevini yürüttü.

Ancak mahkeme, son olarak verdiği kararda Sateks’in borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını belirtti. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, iflas kararı verilmemesi de sağlandı.

Mahkeme kararı, Sateks çalışanları ve tüm paydaşları için büyük bir rahatlama oldu. Şirketin geleceği açısından alınan bu karar, yüzlerce işçiyi sevindirdi. Mahkemenin verdiği kararla birlikte, Sateks’in uyguladığı tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin yetkisi sona erdi.

Sateks, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip ve aylık 600 ton üretim yapabiliyor. Polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin üretiminin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor.

İç piyasada fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, ihracatta da etkinliğini sürdürüyor. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaparak global pazarda da adından söz ettiriyor.