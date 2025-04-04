Türkiye'nin 46 yıllık tekstil devi iflasla boğuşuyor. Çalışanları işsiz kalma korkusu sardı

46 yıllık tekstil devi Karaman Tekstil, konkordato ilan etti. Mahkeme, şirketin borç ödeme planını onaylarken, yan kuruluşların taleplerini reddetti. Sektörde yankı uyandıran karar, dikkatleri çekti.

İstanbul merkezli Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., 1979’dan bu yana sürdürdüğü 46 yıllık yolculuğunda zor günler yaşıyor. Blue jean, kadife, gabardin ve tencel gibi kumaş türleriyle tanınan firma, ekonomik darboğaza girerek konkordato ilan etti.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu konkordato projesini inceleyerek İcra İflas Kanunu’nun 305. maddesine uygun buldu ve tasdik etti. Bu kararla birlikte, firmanın borçları eşit taksitlerle ödenecek bir plana bağlandı. Ödeme takvimi mahkeme tarafından onaylanırken, şirketin mali yapısını düzeltmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

Ancak, ana şirketin aksine yan kuruluşlar için aynı iyimser tablo söz konusu değil. Karaman Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karteks Tekstil Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato talepleri mahkemece reddedildi.

Ayrıca, şirket sahipleri Salih Karaman, Salihe Karaman, Emine Karaman, Meryem Şahin ve Ayşegül Kıroğlu’nun bireysel talepleri de kabul görmedi. Mahkeme, bu şahıslar ve yan kuruluşlar için verilen kesin mühlet kararını ve ilgili tedbirleri kaldırdı. Karar, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Konkordato tasdik kararıyla birlikte, Ahmet Karaman Karaman Tekstil için daha önce başlatılan ancak henüz tamamlanmayan haciz işlemleri de düşürüldü. Sürecin sağlıklı işlemesi adına Salih Keser kayyım olarak atandı. Mahkeme, alacaklılara itiraz hakkı tanıyarak, kararın ilanından itibaren bir ay içinde dava açabileceklerini duyurdu.

Karaman Tekstil, kurulduğu günden bu yana yenilikçi kimliğiyle öne çıkıyor. Liyosel gibi çevre dostu liflerden üretilen kumaşlarla fark yaratan firma, taklitçilikten uzak durarak piyasada saygın bir yer edindi.

Ancak, son yıllarda artan maliyetler ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ekonomik zorluklar, şirketi bu noktaya getirdi. Firma, karşılıklı kazanç ilkesine bağlı kalarak toparlanma hedefinde.