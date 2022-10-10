Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:10

Son Güncelleme: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:13 Takip Et

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü