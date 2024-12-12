Türkiye'nin 52 yıllık inşaat devi iflasla boğuşuyor. Devlet hastane ihalelerinin vazgeçilmeziydi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Türkiye'nin 52 yıllık inşaat devi iflasla boğuşuyor. Devlet hastane ihalelerinin vazgeçilmeziydi

Türkiye'de onlarca devlet hastanesinin yapımını üstlenen Gökyol İnşaat zor günler geçiriyor. Temmuz ayında konkordato başvurusu yapan şirket iflasla boğuşuyor. Şirketin devam eden bir çok projesi bulunuyor.

Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan ve devlet hastane ihalelerinin vazgeçilmezi olarak bilinen Gökyol İnşaat, ekonomik krizin etkisiyle zor günler geçiriyor.

Türkiye'nin 52 yıllık inşaat devi Gökyol İnşaat, iflasla temmuz ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket, iflasın eşiğinde. Gökyol İnşaat, Türkiye'de onlarca devlet hastanesinin yapımını üstlenmiş ve mega yapılar konusunda ülkenin en büyük firmalarından biri olarak tanınmıştır.

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2024 yılı içerisinde konkordato başvuruları rekor seviyelere ulaşırken, Gökyol İnşaat'ın konkordato kararı İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Temmuz ayında alınmıştı. Bu karar, inşaat sektöründe ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, halihazırda devlet tarafından ihale edilmiş 7 hastane projesini sürdürmekte.

Temmuz ayında 3 aylık geçici mühlet kararı ile projelerine devam etmesine izin verilen Gökyol İnşaat, 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı. Bu karar ile şirket, borçlarını ödemekte zorlanırken, haciz işlemlerinden korunmuş olacak.

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Gökyol İnşaat'ın devam eden projeleri arasında özellikle hastane inşaatları dikkat çekiyor:

Bartın 600 Yataklı Devlet Hastanesi
Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi
Yakakent 50 Yataklı Devlet Hastanesi
Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi
Kapaklı 100 Yataklı Devlet Hastanesi
Çanakkale Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi
Artvin 20 Ünit ADSM+TSM+112 ASHİ Yapım İşi

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Bu projeler, Gökyol İnşaat'ın sektördeki önemli yerini koruduğunu ve devletin sağlık yatırımlarında öncelikli tercih edilen şirketlerden biri olduğunu gösteriyor. Ancak, ekonomik krizin etkileri ve finansal zorluklar, şirketin geleceğini tehdit ediyor. Gökyol İnşaat, bu zorlu süreçte projelerine devam edebilmek için konkordato sürecini etkin bir şekilde yönetmeye çalışıyor.

Gökyol İnşaat'ın bu süreçten nasıl çıkacağı, özellikle sağlık altyapısına yapılan yatırımların geleceği açısından merakla bekleniyor. Şirketin, konkordato sürecinde borçlarını yeniden yapılandırarak, faaliyetlerine devam etmesi sektör ve ülke ekonomisi için önem arz ediyor.

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