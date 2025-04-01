Türkiye'nin 54 yıllık gıda devi iflastan döndü

Konya’da 1971 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen yumurta üreticilerinden biri olan Baranok Yumurta, zor günleri geride bıraktı. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ocak 2018’de şirketin iflasına hükmetmişti. Ancak 11 Mart 2025’te alınan yeni kararla bu karar iptal edildi.

14 Mart’ta kesinleşen hüküm, Baranok Hayvancılık Gıda Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeniden üretime dönmesinin önünü açtı. Şirket, 750 civcivle başladığı yolculuğunu yıllar içinde büyüterek yıllık 107 milyon yumurta kapasitesine ulaştırdı.

İflasın kaldırılması, hem şirket çalışanları hem de alacaklılar için sevindirici bir gelişme olarak yankı buldu. Konya’da önemli bir istihdam kaynağı olan Baranok, ekonomik zorluklar nedeniyle 2018’de iflasın eşiğine gelmişti.

Yem fabrikası ve yarka üretimi gibi yatırımlarıyla tanınan firma, mahkeme kararının ardından faaliyetlerini sürdürebilecek. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca ilan edilen bu karar, şirketin hukuki engellerini ortadan kaldırdı.

DEVREYE GİRECEK

Son dönemde yumurta sektöründe yaşanan hareketlilik, Baranok’un geri dönüşünü daha da anlamlı kılıyor. ABD’de kuş gribi nedeniyle 40 milyondan fazla tavuğun itlaf edilmesi, küresel yumurta arzını daralttı.

Türkiye’de yumurta fiyatları, geçtiğimiz yıl 2,50 TL’nin altına inse de bugün 5 TL’yi aştı. Kur artışı ve üretim maliyetlerindeki yükseliş, üreticileri ihracata yöneltti. Baranok’un yeniden devreye girmesi, iç piyasadaki arz sıkıntısını hafifletebilir.

Şirketin Konya ekonomisine katkısı büyük. 54 yıllık geçmişiyle sektörde köklü bir yere sahip olan firma, yeni yatırımlarla eski gücüne kavuşmayı hedefliyor. Uzmanlar, Baranok’un ihracat pazarında da etkili olabileceğini öngörüyor. Yumurta talebinin arttığı bu dönemde, şirketin üretim kapasitesini artırması bekleniyor.

Konya 1. İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre, iflas sürecinin tamamen sona ermesiyle Baranok, operasyonlarına hız verecek. Sektör temsilcileri, firmanın geri dönüşünün fiyat dalgalanmalarını dengeleyebileceğini ifade ediyor. Türkiye’nin yumurta üretiminde söz sahibi illerinden Konya, Baranok’un katkısıyla daha da öne çıkabilir.