Türkiye’nin 55 şehrini 65 gün dolaşarak fotoğrafladı

Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis'in Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 5 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Türkiye'nin 55 şehrini 65 gün boyunca arabayla gezen Stelios Demertzis, objektifine yansıyan karelerden seçtiği fotoğrafları İbramaki Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılış törenine, KUFSAD'ın yanı sıra Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver de katıldı.

Yoğun ilgi gören serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra, KUFSAD Başkanı Levent Köylü tarafından Stelios Demertzis'e Başkan Ömer Günel adına teşekkür belgesi takdim edildi. Sergi, 5 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Açılışta konuşan KUFSAD Başkanı Levent Köylü, "Değerli sanatçımız Stelios Demertzis'e, Türkiye'yi bir fotoğraf sanatçısının gözüyle gözlemleyip çektiği fotoğrafları Kuşadası'na getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de en çok Fethiye ve Kapadokya bölgelerinden etkilendiğini belirten Stelios Demertzis ise, "Türkiye çok güzel bir coğrafyaya sahip. Her şehrin kendine özgü özellikleri var. 65 gün süren geziden büyük keyif aldım" diye konuştu.

