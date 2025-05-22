Türkiye'nin 56 yıllık gıda devi ismini değiştiriyor! 6 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde hizmet veren Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek. Besler CEO’su Mert Altınkılınç, “Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz” dedi.

Dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti. Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini de içerdiği için tercih edildi.

Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.

Şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getireceğini bildirdi.

‘DEĞİŞİM, GIDADA LİDERLİĞİMİZİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞIYIP GÜÇLENDİRECEK’

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO’su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Altınkılınç, şunları ekledi:

“Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz. Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz. Besler olarak, yeni dönemde de inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdürürken, güvenilir ve kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması misyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz.”

DEV FİRMANIN TARİHİ!

Türkiye dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi olan Kerevitaş, 1970 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup gücüne güç katarak istikrarlı büyümeye devam etmektedir.

Türk tüketicisini "dondurulmuş gıda ürünü" kavramı ile tanıştıran ve kurulduğu günden bu yana pek çok ilke imza atan Kerevitaş, bugün SuperFresh markasıyla 21 kategoride 400’ün üzerindeki ürünüyle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün portföyüne sahip şirketi konumundadır. Dondurulmuş gıda kategorisinde unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, donuk fırıncılık ürünleri ve tatlı ürünleri tüketiciyle buluşmakta, konserve kategorisinde ise ton balığı konserveleri, mısır ve sebze yer almaktadır. Kerevitaş, 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Besler”)’deki payların tamamını satın almasıyla birlikte faaliyet alanını bitkisel yağ ve margarin üretimi ve pazarlamasını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Yağ İş Birimi, sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye’de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 50 marka ve 417 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Bugün, dondurulmuş gıda ve bitkisel yağ ve margarin üretimini toplam 5 fabrikada en son teknoloji ile sürdürmektedir. Kerevitaş ürünlerinin, hammadde seçiminden son tüketiciye ulaşana kadar geçtiği tüm aşamaları titizlikle ele alınmaktadır. Kerevitaş, gerçekleştirdiği dünya standartlarında üretim ile BRC (British Retail Consortium), ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmanın yanı sıra AIB (American Institute of Baking) tarafından yapılan denetimlerinden başarıyla geçerek İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile dünya standartlarında olduğunu da kanıtlamıştır.

Kerevitaş kalite anlayışı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensipleri nedeniyle ulusal ve ihracat pazarlarında sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmiştir 1.500’ün üzerinde çalışanıyla, 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, sunduğu yeniliklerle penetrasyonunu artırmaya, liderliğini pekiştirmeye devam etmekte ve hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırmaktadır. Genel Merkezi İstanbul’da olan şirket, 1995 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Bursa fabrika Akçalar yerleşkesi merkez ve çevre alanlar dahil 130,000 m² açık alan, 43.000 m² kapalı alan mevcuttur.

• Meyve ve Sebze Konserve

• Unlu Mamuller

• Et Ürünleri

• Ton Balığı Konservesi

• Kaplamalı Ürünler

• Dondurulmuş Meyve ve Sebze

Yağ İş Birimi, Adana, İstanbul ve Brunei’de olmak üzere, toplam 3 tesisinde 658.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Marsa Adana fabrikası, Türkiye’de tek alanda kurulu en büyük kapasiteye sahip fabrikadır.