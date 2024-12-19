Türkiye'nin 56 yıllık içecek devi iflasın pençesinde. 'Vergi yüzsüzleri' listesinde yer aldı

Bursa merkezli 56 yıllık dev meyve suyu üreticisi Aroma'ya geçici konkordato mühleti verildi. Satılması da gündemde Aroma'nın adı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı 'vergi yüzsüzleri' listesinde yer aldı. Şirketin borcu 67 milyon 366 bin TL.

Ekonomik kriz Türkiye'deki her sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İrili ufaklı yüzlerce şirket her ay ya konkordato ilan etmek zorunda kalıyor ya da iflasını açıklıyor.

Aroma, 1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde kuruldu. Başlangıçta yerel bir üretici olarak faaliyet gösteren şirket, zamanla büyüyüp uluslararası alanda da tanınan bir marka haline geldi. 2018 yılında 52 ülkeye ihracat yapan firma, yıllar içinde büyük bir pazar payına sahip oldu. Ancak ekonomik zorluklar ve sektörün içinde bulunduğu daralma, Aroma'nın sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Sonuç olarak şirket, mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek için konkordato ilan etti.

Aroma'nın konkordato sürecinde şirketin varlıkları, borçları ve finansal durumu detaylı şekilde inceleniyor. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Aralık 2024 tarihinde şirketin konkordato mühleti kararını alırken, Aroma’ya Muhsine Tülin Kavasoğlu, Ali Kahve ve Savaş Altan'ı konkordato komiseri olarak atadı. Bu atama, şirketin finansal durumunun yönetilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Aroma'nın satışı için görüşmeler yapılması planlanıyor. Şirketin yönetimi, 27 Aralık 2024’te düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bu konuyu masaya yatırmayı planlıyor. Toplantıda, Aroma'nın çeşitli taşınmazları, makineleri, ekipmanları, marka hakları ve lisanslarının satışına dair bir gündem maddesi yer alacak.

Bu taşınmazların Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde bulunan çeşitli parselleri kapsadığı belirtiliyor. Ayrıca, Aroma'nın marka haklarının ve şirketin diğer varlıklarının devri için anlaşmalar yapılabileceği söyleniyor.

Öte yandan, Aroma'nın adı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı 'vergi yüzsüzleri' listesinde de yer aldı. Şirketin 67 milyon 366 bin TL'lik vergi borcu olduğu bildirildi. Bu durum, Aroma'nın mali açıdan ne kadar zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Aroma'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin iflası veya satılması, sektörde önemli bir dönüm noktası olabilir. Doğuş Çay ile ilgili kulislerde dolaşan söylentiler ise, Aroma'nın geleceğine dair umutlu bir gelişme olarak görülse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin alacaklıları, konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.