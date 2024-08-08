Türkiye'nin 58. havalimanı açılıyor! Tarih belli oldu

Türkiye'nin 58. havalimanı açılıyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını vurguladı.

Uraloğlu, 2002'de 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 sonunda 214 milyonu aştığına ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğine işaret ederek, bu yılın 7 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, bu yıl sonu itibarıyla hava yoluyla 230 milyonun üstünde yolcu taşınmasını öngördüklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bölgenin tüm hava yolu ihtiyacını karşılayacak havalimanına dair şu bilgileri verdi:

"Yılda 8 milyon yolcu kapasiteli ve 110 bin metrekare terminal alanı bulunan havalimanının 3 bin 500 metre uzunluğa sahip ve 60 metre gövdeli ana pistine en geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak."