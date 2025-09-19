Türkiye'nin 6 akslı elektrikli lokomotifi geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin 6 akslı elektrikli lokomotifi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi. Uraloğlu, Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin konsept ve ön tasarım aşamalarının tamamladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak. Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ OLACAK"

Uraloğlu, bu lokomotifin, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacağını belirterek tasarım hedeflerinin, 7,2 megavat güce ulaşmak olduğunu aktardı.

Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü olacak."

Son Haberler
Diyarbakır'da 3 farklı noktada başlayan yangınla ilgili önemli gelişme
Diyarbakır'da 3 farklı noktada başlayan yangınla ilgili önemli gelişme
Bilecik’te çıkan yangın korkuttu
Bilecik’te çıkan yangın korkuttu
Mersin’de pedallar sürdürülebilir ulaşım için çevrildi
Mersin’de pedallar sürdürülebilir ulaşım için çevrildi
Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım düştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım düştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İki kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
İki kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!