Türkiye'nin 65 yıllık gıda devi ifşalandı. Tanıtımında Pınar Altuğ da oynamıştı. Marketlerde yok satıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Yayınlanan listeye yemeklere lezzet vermesiyle ünlenen kekik ürünü de eklendi. Bağdat Baharatları firmasının, daha ucuza üretebilmek için sattığı 'kekik' ürününü içerisine yabancı madde koyduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Bağdat Baharat’ın 2022 üretim tarihli kekik ürünlerinde, ekonomik değeri kekikten daha yüksek olan "Cistus" bitkisi bulunduğu belirtildi. Bu durum, üründe tağşiş yapıldığı gerekçesiyle şirketin idari para cezası almasına yol açtı. Firma ise konuyu mahkemeye taşıdı ve lehine karar çıktığını iddia etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine dair yayımladığı güncel listede, Bağdat Baharat’ın kekik ürününde yabancı madde tespit edildiğini açıkladı. 1960’lı yıllardan bu yana sektörde lider konumda olan ve birçok ödüle layık görülen şirket, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Bağdat Baharat’ın 2022 üretim tarihli kekik ürünlerinde, ekonomik değeri kekikten daha yüksek olan "Cistus" bitkisi bulunduğu belirtildi. Bu durum, üründe tağşiş yapıldığı gerekçesiyle şirketin idari para cezası almasına yol açtı. Firma ise konuyu mahkemeye taşıdı ve lehine karar çıktığını iddia etti.

Modern işletmecilik idealimiz olup, faaliyetlerimizin her safhasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRCGS standardına ve gıda mevzuatına uygun kaliteli, güvenli ve güvenle tüketeceğimiz ürünü üretmek temel şarttır.

65 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin öncü baharat markası Bağdat Baharat, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit/tağşiş listesinde yer aldı. Şirket, iddiaları reddederken hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Şirket, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve BRCGS standartları çerçevesinde üretim yaptıklarını, her aşamada detaylı analizler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ayrıca, Cistus tespiti sonrası analiz süreçlerini daha da sıkılaştırdıklarını açıkladılar.

Bağdat Baharat, halk sağlığını ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını, 2022 yılına ait kekik ürünlerinin raflardan toplandığını ve güncel ürünlerde böyle bir sorunun olmadığını duyurdu. Tüketicilere güvenli, hijyenik ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceklerini vurguladılar.

Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen hukuki sürecin devam ettiğini, adaletin yerini bulacağına inandıklarını ifade etti. Baharat sektörünün öncüsü olmayı sürdüreceklerini belirterek, şeffaf üretim politikalarına kararlılıkla devam edeceklerini açıkladılar.