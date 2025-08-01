Türkiye’nin 70 ilinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye’nin 70 ilinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülke genelinde son 10 gün içerisinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen bilançoyu açıkladı. 70 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde toplam 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 940 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 gündür gerçekleştirilen operasyonlarda 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personelin katılımı ile 13 hava aracı ve 49 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, 940 şüpheli yakalandı.

Türkiye’nin 70 ilinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin 70 ilinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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