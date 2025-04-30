Türkiye'nin 70 yıllık kozmetik devi yine iflasın pençesinde. 140 ülkeye ihracat yapıyor

70 yıllık kozmetik devi Hunca, mali krizle boğuşuyor. Vitt Kozmetik’in davası sonrası yeniden konkordato ilan eden şirket, 140 ülkeye ihracat yapıyor ancak iflasın eşiğinde.

Türkiye’nin köklü kozmetik markalarından Hunca Kozmetik, ekonomik darboğaza yenik düştü. 1957’de Adnan Hunca tarafından kurulan ve 140 ülkeye ihracat yapan şirket, mali sorunlar nedeniyle ikinci kez konkordato sürecine girdi.

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Hunca, şubat 2025’te kendi talebiyle süreci sonlandırmıştı. Ancak Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin açtığı dava, firmayı yeniden mahkemelik etti. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik Sanayii ve Hunca Ambalaj Sanayi için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN KRTİK KARAR

Mahkeme, konkordatonun başarı şansını değerlendirmek için geçici komiser heyeti atadı. Koray Çevik, Merter Yağdım ve Ferahnaz Seval Özel’den oluşan heyet, şirketin mali durumunu inceleyecek.

Kararda, komiserlerin derhal göreve başlaması ve alacaklıların 7 gün içinde itiraz edebileceği belirtildi. Ön inceleme duruşması ise 8 Temmuz 2025’te yapılacak. İlan, Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu portalında yayımlanacak.

Hunca, Türkiye’de erkek parfümü ve saç kremi üretiminde öncü oldu. She, Caldion, Jagler, Viva Cappio gibi markalarla saç bakımı, deodorant, sıvı sabun ve renkli kozmetik üretiyor. Çerkezköy’deki fabrikası, bir dönem Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri tesisiydi. Şirket, yüzde 35 pazar payıyla online satış platformunda da aktif.

AYAKTA KALMAKTA ZORLANIYOR

Yüksek enflasyon, Türkiye’deki birçok köklü firmayı zora soktu. Hunca da artan maliyetler ve borç yüküyle mücadele ediyor. 2017’de Adnan Hunca’nın vefatından sonra ikinci kuşak yönetiminde olan şirket, küresel çapta distribütör ağına rağmen ayakta kalmakta zorlanıyor.

Hunca, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da güçlü bir ihracat ağına sahip. 140 ülkeye ulaşan ürünleri, markanın uluslararası alandaki başarısını gösteriyor. Ancak iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalar, firmanın likidite sorunlarını derinleştirdi.

Hunca’nın konkordato süreci, alacaklılar ve sektör için yakından izleniyor. Şirketin borçlarını yapılandırıp toparlanması, mahkemenin vereceği kararlara bağlı.