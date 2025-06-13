Türkiye'nin 75 yıllık devi iflasın eşiğinde. 70 ülkeye ihracat yapıyor. Bir kez daha başaramadı

75 yıllık Türk kozmetik devi Hunca, mali krizle boğuşuyor. Alacaklı şirketin başvurusuyla yeniden konkordato sürecine giren marka, Çerkezköy’deki dev tesisinde üretim yaparak 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’nin en köklü kozmetik markalarından Hunca, mali zorluklarla mücadele ediyor. 1957’de Adnan Hunca tarafından İstanbul’da kurulan şirket, deodorant, parfüm, cilt ve saç bakım ürünleri gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Ancak ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon, bu devi bir kez daha konkordato sürecine sürükledi.

MODERN TESİSE SAHİP

Geçtiğimiz yıl kendi talebiyle konkordato ilan eden Hunca, Şubat 2025’te bu süreci tamamlamıştı. Ancak alacaklılardan Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin başvurusuyla Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. ve bağlı kuruluşu Hunca Ambalaj için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketin borçlarını yapılandırması için zaman kazandırıyor.

Hunca, üretimini Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürüyor. 1998’de Bahçeköy’den taşınan üretim, 22 dönüm arazi üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı alana sahip modern tesiste gerçekleşiyor. Türkiye’nin en büyük kozmetik fabrikalarından biri olan bu tesis, deodoranttan renkli kozmetiğe kadar geniş bir ürün gamı üretiyor.

70 ÜLKEYE İHRACAT

Yerel pazarda güçlü bir konuma sahip olan Hunca, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Fason üretim hizmetleriyle de yerli ve yabancı markalarla iş birlikleri kuran şirket, küresel arenada tanınan bir Türk markası.

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik, birçok köklü şirket gibi Hunca’yı da etkiledi. Geçtiğimiz yıl toparlanma sinyalleri veren marka, bu kez alacaklıların baskısıyla yeniden mali yapılandırma sürecine girdi.