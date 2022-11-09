9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte felaketin fotoğrafı. İskele havada kaldı. Türkiye'nin 7'nci büyük gölünde tedirgin eden görüntü

İşte felaketin fotoğrafı. İskele havada kaldı. Türkiye'nin 7'nci büyük gölünde tedirgin eden görüntü

Türkiye'nin 7'inci büyük gölü Burdur Gölü kuraklığın etkisiyle kurama tehlikesiyle karşı karşıya. Göldeki çekilme hızla devam ediyor. Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele ise 18 metre uzaklaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:05
Takip Et

Türkiye'nin 7'nci büyük gölünde tedirgin eden görüntü. İşte. felaketin fotoğrafı. İskele havada kaldı.

İşte felaketin fotoğrafı. İskele havada kaldı. Türkiye'nin 7'nci büyük gölünde tedirgin eden görüntü
+
Aa
-

Burdur Gölü felaketle karşı karşıya. 52 yılda 20 metreye yakın çekildi. Burdur Gölü'nün 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre olarak ölçülen kodu, aradan geçen 52 yılda, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre kotuna inerek 19,94 metre düştü. 52 yılda gölün yüzey alanı, 237 kilometrekareden 117 kilometrekareye inerek yüzde 50 azaldı. Göl hacmi de 7426 hektometreküpten 4000 hektometreküpe inerek yüzde 46 geriledi.

Bu süreçte göl seviyesi, her yıl ortalama 38 santim düştü, yıllık su kaybı da 65 milyon metreküp oldu. Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce su içinde olan iskele ise gölden 18 metre uzaklaştı.

Kumu üzerine "Ölüyorum" yazıldı. Burdur Gölü ölmedi ama can çekişiyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, 1970'ten bugüne göldeki su kaybını 4 farklı dönemde değerlendirmenin mümkün olacağını söyledi.

Prof. Dr. Gülle, "1'inci dönem olan 1971-1983 yılları arasında göl seviyesi yılda 21 santim, 2'nci dönem olan 1984-2001 yılları arasında ortalama yılda 52 santim, 3'üncü dönem olan 2002-2013 yılları arasında ortalama 26 santim ve 4'üncü dönem olan 2014-2023 yılları arasında ortalama yılda 47 santim azalış görülmüştür. Böyle giderse önümüzdeki 10 yılda yani 2033 yılına kadar ne olacak? Bu sorunun cevabı; yağış- buharlaşma durumuna bağlı olmakla birlikte son 10 yıl değerleri göz önüne alınarak yapılan tahminlere göre, gelecek 10 yılda seviye yılda yaklaşık 70 santim azalacak ve 2033’te göl kodu 830 metre seviyesine kadar inecektir" diye konuştu.

Antalya'dan Burdur'daki kardeşini ziyarete gelen Onur Öz, "Gazetelerde, televizyonlarda Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesi yaşadığına dair haberleri duyuyorduk ama bugün göl kenarına gelince gördüğüm manzara bizi gerçekten üzdü. Göl oldukça çekilmiş. Galiba küresel ısınmanın kötü sonuçları bunlar" diye konuştu.

Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 1959 yılından itibaren yapılan ölçümlerde en yüksek düzeye 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre ile ulaşan göl su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü. Burdur Gölü'nde son 5 yıldaki su kaybı ise 3,02 metre oldu. 2017 Ekim ayında 840,70 metre olan su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
3
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
4
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
5
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
6
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
7
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.