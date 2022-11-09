İşte felaketin fotoğrafı. İskele havada kaldı. Türkiye'nin 7'nci büyük gölünde tedirgin eden görüntü

Burdur Gölü felaketle karşı karşıya. 52 yılda 20 metreye yakın çekildi. Burdur Gölü'nün 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre olarak ölçülen kodu, aradan geçen 52 yılda, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre kotuna inerek 19,94 metre düştü. 52 yılda gölün yüzey alanı, 237 kilometrekareden 117 kilometrekareye inerek yüzde 50 azaldı. Göl hacmi de 7426 hektometreküpten 4000 hektometreküpe inerek yüzde 46 geriledi.

Bu süreçte göl seviyesi, her yıl ortalama 38 santim düştü, yıllık su kaybı da 65 milyon metreküp oldu. Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce su içinde olan iskele ise gölden 18 metre uzaklaştı.

Kumu üzerine "Ölüyorum" yazıldı. Burdur Gölü ölmedi ama can çekişiyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, 1970'ten bugüne göldeki su kaybını 4 farklı dönemde değerlendirmenin mümkün olacağını söyledi.

Prof. Dr. Gülle, "1'inci dönem olan 1971-1983 yılları arasında göl seviyesi yılda 21 santim, 2'nci dönem olan 1984-2001 yılları arasında ortalama yılda 52 santim, 3'üncü dönem olan 2002-2013 yılları arasında ortalama 26 santim ve 4'üncü dönem olan 2014-2023 yılları arasında ortalama yılda 47 santim azalış görülmüştür. Böyle giderse önümüzdeki 10 yılda yani 2033 yılına kadar ne olacak? Bu sorunun cevabı; yağış- buharlaşma durumuna bağlı olmakla birlikte son 10 yıl değerleri göz önüne alınarak yapılan tahminlere göre, gelecek 10 yılda seviye yılda yaklaşık 70 santim azalacak ve 2033’te göl kodu 830 metre seviyesine kadar inecektir" diye konuştu.

Antalya'dan Burdur'daki kardeşini ziyarete gelen Onur Öz, "Gazetelerde, televizyonlarda Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesi yaşadığına dair haberleri duyuyorduk ama bugün göl kenarına gelince gördüğüm manzara bizi gerçekten üzdü. Göl oldukça çekilmiş. Galiba küresel ısınmanın kötü sonuçları bunlar" diye konuştu.

Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 1959 yılından itibaren yapılan ölçümlerde en yüksek düzeye 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre ile ulaşan göl su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü. Burdur Gölü'nde son 5 yıldaki su kaybı ise 3,02 metre oldu. 2017 Ekim ayında 840,70 metre olan su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü. (DHA)