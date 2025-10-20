Türkiye akaryakıt sektöründe büyük bir hamle yaşandı. 2001 yılında kurulan ve hızla büyüyen Alpet, Zeren Group tarafından Nakkaş Holding'e devredildi. Satış sözleşmesi imzalanmış olsa da, Rekabet Kurulu'nun nihai onayı bekleniyor. Bu onay, devrin resmiyet kazanması için kritik öneme sahip.

Nakkaş Holding'in resmi sitesinde Alpet'in yer almaya başlaması, sürecin hızlandığını işaret ediyor. Alpet, Türkiye genelinde 300'ün üzerinde istasyonla hizmet verirken, 5 dolum tesisiyle lojistik gücünü pekiştiriyor. Şirketin Arnavutluk'taki 60 istasyonu, Balkanlar'daki varlığını güçlendiriyor.



En büyük depolama kapasitelerinden birine sahip olan Alpet, son yıllarda Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz gibi markaları bünyesine katarak çeşitlendi. Zeren Group, iki yıl önce Altınbaş Holding'den 200 milyon dolara devraldığı Alpet'i, stratejik portföyünü yenilemek için elden çıkarıyor.

Grup, TP Petrol Dağıtım gibi diğer hedeflerdeki başarısızlıkların ardından mobilya ve enerji dengesini koruma peşinde. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk, satın almayı "bölgesel pazar etkisini artırma adımı" olarak nitelendirdi. 1983'te Öztreyler ve Öz-Çay ile temelleri atılan holding, bugün petrol, yenilenebilir enerji, madencilik ve sanayi alanlarında 16 şirketle üç kıtada faaliyet gösteriyor.



Transpet ve Global Gas Trans gibi markalarıyla Irak kuzeyi petrol ticaretinde kilit rol oynayan grup, mevcut 61 istasyonuna Alpet'in altyapısını ekleyerek pazar payını yüzde 20'ye yaklaştırmayı planlıyor. Zeren Group ise, satış sonrası yenilenebilir enerjiye odaklanacak; iki holding, onay sonrası lojistik ve sürdürülebilir yakıt projelerinde ortaklık kurmayı gündeme getirdi.