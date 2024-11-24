Türkiye'nin altın zengini illeri belli oldu! Yastık altındakiler hariç!

Savaşların yarattığı gerilim, Çin gibi hatrı sayılır ülkelerin altın stoklaması yatırımcıların da yönünü altına çevirmesini neden oldu. Son yılda gelen rekorlar da birikim yapmak isteyenlerin altın almasına yol açtı.

Türkiye’de de yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın ilk tercihi oldu. BDDK verilerine göre talepte altının haritası da ortaya çıktı. İşte en çok altın alımı yapan iller...

Dış piyasaları 2024 yılı boyunca savaşlar etkilerken iç piyasa da da ekonomik belirsizlikler küçük yatırımcıyı altın alımına itti.

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRSE DE UZUN SÜRMEDİ

ABD seçimleri sonrasında Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi sonucu altın fiyatlarında gerileme görüldü. Kısa vadeli düşüşlerin ardından Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ise altın fiyatları yeniden test ettiği rekor fiyatlara geri getirdi.

TÜRKİYE'DE YATIRIMCININ GÖZDESİ YİNE ALTIN OLDU

2024 başından bu yana birikimlerini altına yatıran küçük yatırımcı bu eğilimini değiştirmedi. Talebin artması nedeni ile Darphane'nin bastığı altınlar yetersiz kaldı. Kuyumcularda gram ve çeyrek altın bulmada sıkıntı yaşanırken bankaların altın mevduatlarında da rekorlar kırıldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN ALTIN ZENGİNİ İLLERİ

Türkiye Gazetesi’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) edindiği bilgilere göre 3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda yüzde 50,2’lik paya sahip oldu. Peki hangi şehir ne kadar altına sahip?

EN ÇOK ALTIN ALAN 3 İL SIRALAMASI

İstanbul: 439,79 milyar lira

Ankara: 149 milyar lira

İzmir: 78,98 milyar lira

TÜRKİYE'NİN ALTIN ZENGİNİ 10 KENTİ

1-Bursa: 43,64 milyar lira

2-Antalya: 42,85 milyar lira

3-Kocaeli: 34,73 milyar lira

4-Konya: 29,50 milyar lira

5-Adana: 22,40 milyar lira

6-Balıkesir: 20,74 milyar lira

7-Muğla: 20,50 milyar lira

8-Mersin: 20,46 milyar lira

9-Manisa: 16,50 milyar TL

10-Eskişehir: 16,37 milyar lira

EN AZ ALTIN ALAN İLLER

1-Ardahan: 536 milyon lira

2-Kilis: 657 milyon lira

3-Bayburt: 698 milyon lira

4-Dersim: 771 milyon lira

5-Hakkâri: 808 milyon lira

6-Iğdır: 1,04 milyar lira

7-Şırnak: 1,10 milyar lira

8-Muş: 1,17 milyar lira

9-Siirt: 1,29 milyar lira

10-Ağrı: 1,42 milyar lira

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR DAHA FAZLA

Bu veriler sadece bankalardaki altın mevduatları üzerinden belirlenirken Dünya Altın Konseyi’nin tahminlerine göre Türkiye’de yastık altında da 4 bin 500-5 bin ton civarında altın bulunuyor.