Türkiye'nin aradığı uyuşturucu kaçakçısı Kolombiya'da teslim oldu

Şüphelinin, kuryeler aracılığıyla Brezilya'dan Türkiye'ye mide yoluyla uyuşturucu kaçırdığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE'NİN ARADIĞI ŞÜPHELİ INTERPOL'E TESLİM OLDU

Kolombiya polisi, Türkiye tarafından aranan Ferudun Müldür'ün Bogota'da Uluslararası Polis Teşkilatı'na teslim olduğunu duyurdu. Yetkililer, Müldür'ün Brezilya'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını öne sürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Kolombiya Ulusal Emniyet Müdürü Tuğgeneral Carlos Fernando Triana Beltrán, gelişmeyi 16 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, Müldür'ün gözaltına alınma anına ait bir video da yer aldı. Beltrán, "İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iadesi talep edilen şahıs, Brezilya'dan kokain kapsülleri yutarak Atatürk Uluslararası Havalimanı'na götüren kuryeleri kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapmıştır" ifadelerini kullandı.

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En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, hicimos efectiva la Notificación Roja que pesaba sobre Ferudun Muldur, requerido por Turquía por los delitos de pertenencia a… pic.twitter.com/Wijj0YELzb — Brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) April 16, 2025

İKİ YILDIR KOLOMBİYA'DAYDI

Beltran, Müldür'ün iki yıl önce Kolombiya'ya giriş yaptığını ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini belirtti. Emniyet Müdürü, Interpol'ün baskısı sonucu şüphelinin gönüllü olarak teslim olduğunu da sözlerine ekledi. Açıklamada, Müldür'ün iade süreciyle ilgili detay verilmezken, 2025 yılında 88 suçlunun iadesinin gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

MEDYA GENİŞ YER VERDİ

Kolombiya medyası, Ferudun Müldür'ün teslim olmasına geniş yer ayırdı. RCN televizyonunun haberinde, Müldür'ün 2023'te Ekvador'dan Kolombiya'ya yasa dışı yollarla girdiği ve sürekli farklı adreslerde kaldığı iddia edildi. Haberde ayrıca, Müldür'ün Türkiye'ye iadesi için yasal sürecin devam ettiği öne sürüldü.

BREZİLYA'DA İLTİCA BAŞVURUSU YAPMIŞ

RCN'nin haberine göre, Müldür'ün Brezilya'da da yargı süreci geçirdiği belirtildi. BBC Brezilya Servisi'nin ulaştığı belgelere göre, Müldür bir dönem Brezilya'da iltica başvurusunda bulundu. Başvurusunda, Brezilya vatandaşı bir kadınla birlikteliği ve yasal bir işi olduğunu ifade etti. 2018'deki iade davasında ise Türkiye'de adil yargılanma koşullarının olmadığını ve Kürt kimliği nedeniyle durumunun zorlaştığını öne sürerek iadesine karşı çıktı. Mahkeme bu gerekçeleri kabul etmedi ancak iade kararı için iltica başvurusunun sonucunu bekledi. Belgelere göre Müldür bir süre Brezilya'da hapis yattı, ardından ev hapsine alındı ve elektronik kelepçe takıldı. 2020'de kelepçeden sinyal alınmaması üzerine kaçtığı belirlendi ve aynı yıl iltica başvurusu reddedildi.

MİDEDE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YÖNTEMİ

Kolombiya polisinin Müldür'ün organize ettiğini iddia ettiği midede uyuşturucu taşıma yöntemi, uluslararası suç örgütleri tarafından kullanılan bir kaçakçılık türü. Bu yöntemde, lateks kapsüllere yerleştirilen uyuşturucu maddeler kuryeler tarafından yutularak taşınıyor ve varış ülkesinde dışkılanarak piyasaya sürülüyor. "Yutucu kurye" olarak adlandırılan bu kişiler için bu yöntem ciddi sağlık riskleri taşıyor. İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere Türkiye'de bu yöntemle uyuşturucu kaçırmaya çalışan çok sayıda kişi yakalandı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, bu yöntemin ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor.