Türkiye’nin askeri eğitim kalesi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı, 2024’te 33,883 Mehmetçik’e eğitim verdi. Askerler, temel askerlikten siber güvenliğe kadar geniş kapsamlı eğitim alıyor.

Son 10 yılda yıllık ortalama 32 bin 600 askerin eğitim aldığı birlik, Türkiye'nin önemli askeri eğitim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Askerler, yanaşık düzen, temel askerlik, silah eğitimi ve okuma-yazma gibi eğitimlerin yanında; istihbarat, siber güvenlik, afet farkındalık, ilkyardım, yangınla mücadele, teknoloji bağımlılığı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile kadına yönelik şiddetle mücadele gibi çağdaş konularda da bilgilendiriliyor. Mehmetçikler, mekanik nişancılık eğitimini tamamladıktan sonra başlangıç atışlarına katılıyor ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayanlar yemin töreni sonrası usta birliklerine sevk ediliyor.

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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, yemin töreninde yaptığı konuşmada askerlik hizmetinin Türk kültüründeki kutsal yerini vurguladı. Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, "Ecdadımızdan bizlere miras kalan ant içme törenleri, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın perçinlendiği çok özel anlardır. Kahraman Mehmetçiklerimiz bir yandan silah arkadaşlığının bilincine varırken, bir yandan ettikleri yeminle Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katıldılar" dedi.

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Ailelere de seslenen Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, "Bugün burada hayatınızın en unutulmaz anlarından birini yaşıyorsunuz. Dimdik duran evlatlarınıza bakarken büyük bir gurur duyuyorsunuz. Bu gururunuzu paylaşmanın mutluluğu içinde sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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