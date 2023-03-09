Türkiye’nin azgın azınlığı: Tarikatlar

Seçim gündeminin kıyısında MetroPOLL Araştırma, geçtiğimiz haftalarda bir araştırma yayınladı: “Çocuğunuzu cemaat veya tarikatların öğrenci yurtlarına verir misiniz?”



Kamuoyu ile paylaşılan araştırmanın sonuçları dikkat çekici cinsten.



Ama önce 30 Ocak’a dönelim…



İsmailağa Tarikatı’na bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, Kadir İstekli ile “evlendirdiği” iddiasıyla görülen davada tarikatın müritleri, adliye önüne pankart ve dövizlerle gelip, şu dikkat çeken sloganı attı: “AKP azgın azınlığa yol verme.”



Evet yanlış duymadınız…



6 yaşındaki çocuğun “evlendirilmesi” davasındaki tarikatın müritleri, bu “evliliğe” itiraz eden çoğunluğa “azgın azınlık” deme cüretini kendilerinde buldular…

Son yıllarda bu tarikatlar/cemaatler öyle palazlandırıldı ki kendilerinin bu ülkede çoğunluk olduğuna inanır oldular…



Ve maalesef bazı muhalifler de bu zokayı yutar oldu…



Tarikatlar “oy deposu” olarak görülür oldu…



AKP’nin bu tarikatlara pragmatik sebeplerle -yani çok fazla oy getiriyorlar da o yüzden dokunulmuyor- yaklaştığını sananlar oldu…



Türk halkının çoğunluğunun sahip olduğu inanç ile tarikatlar karıştırılır oldu…



Peki halkın çoğunluğunun tarikatlara bakışı nasıl?



Bu sorunun cevabını bulmak için MetroPOLL’ün araştırmasına dönelim…



"Çocuğunuzu cemaat veya tarikatların öğrenci yurtlarına verir misiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 81,5'i "asla" yanıtını verdi. Parti bazında incelendiğinde çocuğunu asla bu yurtlara vermeyeceğini söyleyenlerin oranı AKP içinde yüzde 71.



“Cemaat ve tarikatların öğrenci yurdu işletmelerini doğru buluyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 80,4’ü “Hayır, doğru değil” yanıtını vermiş. AKP içinde bu oran ise yüzde 67,3.



MetroPOLL’ün Ağustos 2022 tarihli araştırmasında ise halkın yalnızca yüzde 4,3'ü cemaat ve tarikat mensubu.



Aynı araştırmada halkın yüzde 72,8'i tarikat ve cemaatlerin siyasette etkin olmasını tehlikeli bulurken, yüzde 55,4'ü ise tarikat ve cemaatlerin devlette kadrolaştıklarını düşünüyor.



MetroPOLL’ün Ekim 2021’de yaptığı araştırmada ise “Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmesini doğru buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 80,4’ü “doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.



Bir başka araştırma ise Aksoy Araştırma’nın Aralık 2021 tarihli araştırması.



Araştırmada katılımcılara “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ülkede faaliyet gösteren tarikatlara yönelik hangisini uygulardınız?” sorusu yöneltildi.



Bu soruya, yüzde 42,6 “tamamen kapatırdım” yanıtını verirken, yüzde 39,6 “çok sıkı denetim yapardım” yanıtını verdi. Yüzde 14,3 “rutin denetim yapardım” derken, sadece yüzde 3,4 “tamamen serbest bırakırdım” dedi.



Tüm siyasi parti seçmenlerinde ağırlıklı görüş olarak tarikatları “tamamen kapatırdım” veya “çok sıkı denetim yapardım” dikkat çekerken; tamamen serbest bırakılması görüşü en yüksek AKP seçmeninde görüldü.



Bu oran ise AKP seçmeni arasında sadece yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.



İstatistikler ortada…



Halkın çoğunluğunun tarikatlara/cemaatlere hoş bakmadığı, özellikle fakir halkın başka çaresinin olmadığı için çocuklarını bu tarikatların yurtlarına gönderdiği buz gibi bir gerçek.



Zaten bunun en net örneğini 2015 seçimlerinde gördük.



Türkiye’nin bu zamana kadarki en organize cemaat yapılanmasına imza atan Fetullahçılar, o seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olmuş, hepsi de nal toplamıştı.



O zamanki adıyla “Paralel Devlet Yapılanması” soruşturması kapsamında hapiste olan emniyet müdürlerinin amacı milletvekili olup, hapisten çıkmaktı.

Ama olmadı.



Çünkü yeterli oyu alamadılar. Halk nezdinde pek bir karşılıkları yoktu.



Bir şeye dikkat çekeyim: Tabii ki de Türkiye’deki tarikatların, cemaatlerin hepsini Fetullahçılarla aynı kefeye koymuyorum…



FETÖ’nün yaptıkları gerçekten bambaşkaydı…



Ama 2015 seçimleri öncesi Fetullahçılar, cemaat olarak görülüyordu.



Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, 28 Ekim 2015 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler" listesinin "kırmızı" kategorisinde yer aldı.



Yani söz konusu emniyet müdürlerinin aday olabildiği 7 Haziran seçimlerinden sonra...



Velhasıl kelam…



Türkiye’de tarikatlar/cemaatler, özellikle muhalif insanların gözünde fazla büyütülüyor: Asıl azgın azınlığın kim olduğu ortada.



20 yılda her alanda at koşturmaları, toplumun çoğunluğunun kendileriyle aynı düşünce yapısına sahip olduğuna inandırmış olabilir onları…



Ama öyle değil…



Ancak herhangi bir önlem alınmazsa etkilerini çok daha fazla artıracakları ise başka buz gibi bir gerçek…