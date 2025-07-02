"Türkiye'nin bağımsızlığı tehdit altındadır" diyerek açıkladı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada Ticaret Bakanlığı’nın Haziran 2025 dış ticaret verileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Genç, 2025’in ilk çeyreğinde tekstil ve hazır giyim sektöründe 2 bin 147 firmanın kapandığını ve 35 binden fazla kişinin işsiz kaldığını ifade etti.

Genç yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı,

“Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Haziran 2025 dış ticaret verileri, sektördeki tehlikeli gidişatı açıkça ortaya koymaktadır. İhracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 20,5 milyar dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 15,3 gibi büyük bir sıçramayla 28,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu durum, yalnızca haziran ayında 8,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermemize neden olmuştur.

İlk altı ayda toplam dış ticaret açığımız 50 milyar dolara ulaşarak, ekonomimizin üretim kapasitesinin hızla eridiğini gözler önüne sermektedir. Daha da vahim olanı, haziran ayında tüketim mallarındaki ithalatın yüzde 32,5 oranında artmış olmasıdır. Bu, Türkiye’nin üretim ekonomisinden giderek uzaklaştığını ve artık tekstil ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını dahi dışarıdan ithal eden bir ülke haline geldiğini göstermektedir.

35 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Rakamların ötesinde, sahadan gelen çarpıcı veriler de acil müdahale gerektiren bir tabloyu işaret ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 147 firma kapandı, yaklaşık 35 bin 460 kişi işsiz kaldı. Bu rakamlar, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir kriz demektir. Ailelerin geçim kaynakları ortadan kalkmış, umutlar tükenmiş, küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük zorluklar içine girmiştir.

"ÜRETMEYEN TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI TEHDİT ALTINDADIR"

Bu yaşananlar tesadüfi değildir; açıkça bir siyasi tercih ve ekonomi yönetimi hatasıdır. Üretimi değil ithalatı teşvik eden, sanayiciye değil ithalatçıya kolaylık sağlayan bir ekonomi anlayışı, ülkemizi üretimden uzaklaştırmış ve ekonomimizi dışa bağımlı hale getirmiştir. Bir ülkenin üretimi azalırsa, bağımsızlığı da azalır. Üretimini kaybeden bir ülke, ekonomik geleceğini ve toplumsal barışını da riske atar. Meclis’in bu konuda tarihi bir sorumluluğu vardır. Bugün burada atılacak adımlar, sadece sektörel değil, ülke ekonomisinin tamamını ilgilendirmektedir. Üreticiyi koruyan, istihdamı artıran, ithalat bağımlılığını azaltan somut politika önerilerini geliştirmek için bu araştırma komisyonunun bir an önce kurulmasını destekliyoruz. Türkiye’nin geleceği tüketimde değil, üretimde; ithalatta değil, ihracattadır. Üretmeyen Türkiye’nin bağımsızlığı tehdit altındadır.”