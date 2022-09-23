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Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Türkçeden bihaber çıktı

Bakü Eğitim Müşaviri olarak atanan Ali Rıza Altunel'in imla hatalarıyla dolu paylaşımı alay konusu oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:52
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Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Ali Rıza Altunel Türkçeden bihaber çıktı

Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Türkçeden bihaber çıktı
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Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Ali Rıza Altunel, yaptığı imla hatalarıyla dolu tweetiyle ve Türkçe bilmemesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Meslek hayatına 'imam' olarak başlayan ve 2019 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Ali Rıza Altunel, Türkiye'nin atamasıyla Bakü Eğitim Müşavirliği görevine getirildi. Altunel'in yazım hatalarıyla dolu ''atandım'' tweeti ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alay konusu haline geldi.

İkinci kelimesine büyük harfle başlayarak TDK kurallarını hiçe sayan ve 'de' ekini ayrı yazamayan Altunel'e kullanıcılardan, ''Eğitime önce kendinizden başlayın'', ''Mesajınız yazım yanlışlarıyla dolu'' mesajları yağdı. 

Kullanıcılardan gelen tepkilerin bazıları:

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Garip
23.09.2022 11:22
Neredeyse 10 tane diplomam var. Hiç bir işe yaramadı .  
 
Millet
23.09.2022 11:19
Asker 23.09.2022 11:07 ya geçin liyakat ayaklarını.kemal beyin ne liyakatı var.tüm seçim kaybetmiş.Ssk müdürü olurken liyakatımı vardı iflas ettirdi.babacan ve Davutoğlu akp de iken liyakatımı vardı  
 
Emir Han
23.09.2022 11:11
Ben ekonomistim diyenlerin de ekonomiyi bu hale getirmelerinden belli değil mi?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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