Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Türkçeden bihaber çıktı

Türkiye'nin Bakü'ye atadığı eğitim müşaviri Ali Rıza Altunel, yaptığı imla hatalarıyla dolu tweetiyle ve Türkçe bilmemesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meslek hayatına 'imam' olarak başlayan ve 2019 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Ali Rıza Altunel, Türkiye'nin atamasıyla Bakü Eğitim Müşavirliği görevine getirildi. Altunel'in yazım hatalarıyla dolu ''atandım'' tweeti ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alay konusu haline geldi.

İkinci kelimesine büyük harfle başlayarak TDK kurallarını hiçe sayan ve 'de' ekini ayrı yazamayan Altunel'e kullanıcılardan, ''Eğitime önce kendinizden başlayın'', ''Mesajınız yazım yanlışlarıyla dolu'' mesajları yağdı.

Kullanıcılardan gelen tepkilerin bazıları: