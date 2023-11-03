Türkiye'nin başı kahverengi kokarca ile dertte. 2017 yılında Gürcistan'dan gelen tehlike

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü desteğiyle Kahverengi Kokarca Paneli düzenledi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen panelde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan Kahverengi Kokarcanın zararlısının kademeli olarak bölgeye gelmeye başladığını ve risk haritasına göre Doğu Karadeniz’de çok yoğun olduğunu belirterek “Evlere kadar giren bu tahripkar zararlının ilimizin tarımda temel geçim kaynağı olan fındıkta rekolteyi etkilediğinden Düzce’nin ekonomisine zarar verebilir. İnşallah bu zararlı ile mücadelenin öneminin farkında oluruz” diyerek panelin hayırlı olmasını diledi.

“EKONOMİK ZARARA NEDEN OLUYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber; bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve güvenli gıda konusunda çalışan bir genel müdürlüğün başında görev yaptığını belirtti.

“Bitki sağlığı insan sağlığının temelini oluşturan en önemli unsurlardan biri olması sebebiyle Türkiye’de 662 zararlı ile mücadele ediyoruz.

Bunlardan birisi de 2016 yılında Gürcistan’da fındıkta büyük ekonomik zararlara sebep olan ve 2017 yılında ülkemize buradan giriş yapan Kahverengi Kokarcadır. Şu an Doğu Karadeniz bölgesinde popülasyonu artarak zarara neden olan Kahverengi Kokarca’nın bu bölgede yayılımının kontrol altına alınmasında bu panelin farkındalık oluşturup faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman Düzce İl Müdürü Esra Uzun, Kahverengi Kokarcanın Düzce’de zarar oranına göre 2023 yılı tuzak kontrollerinde tuzak başına 5-7 adet ergin yakalanmış olduğunu belirterek “2024 yılında ekonomik zarar seviyesinin üstüne çıkabilecek olup üreticilerimiz dikkatli olmaları ve gerekli mücadeleyi aksatmadan yürütmeleri büyük önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.

İstanbul İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Halil Kurt ise 2018 yılında İhracatçılar Birlikleri ve firmalar olarak çeşitli adımlar atıldığını, çiftçilere eğitimler sağlanıp zararlı böceğin takibinin yapıldığını ve Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği yaparak parazitoit salınımı gibi yeni önlemler üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.