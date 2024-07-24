Türkiye'nin başkentinde skandal olay. Türk öğrenci kabul etmeyeceğini açıkladı

Ankara'daki Ernst-Reuter Schule Okulu, yeni eğitim-öğretim yılında Türk öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu.

Almanya Büyükelçiliği'ne bağlı olan okul, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı nota göre 2024/2025 eğitim-öğretim yılında Ankara'daki tüm seviyelerde, anaokulu dahil, Türk pasaportlu yeni öğrenci kabul etmeyeceğini belirtti.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLECEK?

Açıklamada, en az 2023-2024 eğitim-öğretim yılından beri okula devam etmiş olan Türk pasaportlu öğrencilerin, Türk pasaportu olmayan fakat "Mavi Kartı" olan öğrencilerin ve başka ülkelerin vatandaşlarına ait öğrencilerin ise anaokulu dahil olmak üzere okula yeni kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

FRANSIZ OKULLARINDA DA AYNI SORUN OLMUŞTU

Bu durum, Türkiye'deki Fransız okullarıyla ilgili yaşanan anlaşma krizinin ardından geldi. Fransa'nın Türkiye'deki Fransız okullarıyla ilgili olarak sunduğu anlaşma teklifinin kabul edilmemesi durumunda bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve mevcut öğrencilerin Türk okullarına nakledileceği yönündeki notaya karşılık verilmişti.