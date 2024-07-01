Türkiye'nin beslediği ÖSO Suriye'de Türklere saldırıyor. Besle kargayı oysun gözünü sözü gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin beslediği ÖSO Suriye'de Türklere saldırıyor. Besle kargayı oysun gözünü sözü gerçek oldu

Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyeliler ve ÖSO, Türklere karşı ayaklanarak saldırıya geçti. TSK’nın aracına saldıran ÖSO, bölgede Türklerin ev ve işyerlerine de saldırdı.

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Suriyelilerin ev ve işyerleri ateşe verildi. Polis vatandaşlara müdahale etti. Yaşanan arbedeler sonucu 10 polis yaralandı.

TÜRKİYE’DEN GELEN TIR’LARI ATEŞE VERDİLER, TSK’NİN ZIRHLI ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER

Yaşanan olaydan rahatsız olan Suriyeliler ve ÖSO, ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak bulundukları bölgedeki Türklere saldırmaya başladı. Türkiye’den gelen TIR’ları ateşe verdiler, TSK’nin zırhlı aracına silahlı saldırı düzenlediler. Çeşitli bölgelerde toplanan Suriyeliler Türk bayraklarını ateşe verdiler.

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TÜRK TIR’LARINA SALDIRDILAR

Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyeliler Türk ellerine ÖSO bayrağı alarak TIR’larına saldırdı. Öte yandan Suriyeliler, Azez’de bulunan PTT binasına da saldırdı. Saldırganlar, binanın üstündeki Türk bayrağını indirerek ÖSO bayrağı astılar.

TSK’NIN ARACINA ATEŞ AÇTILAR

ÖSO ordusu, El Bab'ta TSK'nın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bölgeden zırhlı araçla geçiş yapan TSK’ya eli silahlı ve maskeli bir grup tarafından ateş açıldı.

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TÜRK BAYRAĞINI İNDİRİP ÖSO BAYRAĞI ASTILAR

Bulundukları bölgedeki PTT'yi basan Suriyeliler Türk bayrağını indirip yerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı astı. Öte yandan PTT binasındaki Türk çalışanların ofisten çıkarıldığı ve binanın kapatıldığı ifade edildi.

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TÜRK BAYRAKLARINI YAKTILAR

Çeşitli şehirlerde toplanan Suriyeliler, Türk bayraklarını meydanlara çıkararak ateşe verdi. Suriyeliler bayrakları yakarken Allah-u Ekber sloganları attı.

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SİZ BİZİ ESAD’A SATTINIZ BİZ DE SİZİ PKK’YA SATARIZ

Suriyeliler bölgede Türk araçlarına ve vatandaşlara saldırılarına devam ederken, olay yerinde bulunan Türk Özel Harekat Polisi’ni tehdit etti. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları Beşar Esad’a sattığını belirten Suriyeliler, Biz de sizi PKK’ya satarız ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Suriyelilerin ev ve işyerleri ateşe verildi. Polis vatandaşlara müdahale etti. Yaşanan arbedeler sonucu 10 polis yaralandı.

Yaşanan olay sonrası Suriyeli istismarcılara yapılan muameleyi yediremeyen Suriyeliler ayaklanarak Türkiye’den gelen yardım TIR’larını, Türk bayraklarını yakmaya başladı.

Haddini iyice aşan Suriyeliler El Bab şehrinde TSK’nın aracına da silahlı saldırı düzenledi.

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