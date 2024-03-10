Türkiye’nin bilmediği Yenikale şehitleri anıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin bilmediği Yenikale şehitleri anıldı
Sancakkale Dayanışma Grubu adı altında bir araya gelen STK’lar İzmir’in Osmanlı döneminden kalma en eski şehitliği Yenikale Şehitliği’nde anma töreni düzenledi.

Çektiği fotoğraflarla İzmir tarihine katkıda bulunan Murat Hakan Elginöz’ün Yenikale Şehitliği’ndeki bayrağımızı göndere çekme görevi verilerek taltif edilmesiyle tören başladı. Grup sözcüsü Celal Öcal, “Varlığım Türk varlığına armağan olsun inancına sahip Türk milletinin fertleri Sancakkale Dayanışma Grubu olarak atalar yadigârı Sancakkale’nin 368 yıllık bilinmezliğine son veriyoruz.

Sancakkale’yi İzmir’e Türkiye’ye tanıtıyoruz.

368 yıllık Sancakkale bugüne kadar bilinmiyordu. Güney Deniz Saha Komutanlığı boş olan kaleyi, kale avlusunu, kale duvarındaki mermi izini, kalenin camisini görmemizi nedense istemedi. Bu olumsuz bakış açısı nedeniyle 368 yıldır şairlerimiz, musikışinaslarımız, romancılarımız, yazarlarımız Gazi Sancakkale’yi konu alan eserler veremedi.

İzmir’in Birinci Dünya Savaşı döneminden söz edilmemiş olması, yıllarca bizi “ Mondros mütarekesi ilan edildi, Yunan İzmir’e çıktı, Hasan Tahsin İlk kurşunu attı” bildik sözlerle geçiştirdiler. İzmir’de 1914-1918 arası neler olduğu konusunda bilgi vermediler.

Bu durum Sancakkale’nin tarihî hizmetinin bilinmemesinin sebebi oldu. Koskoca Sancakkale bir kesim tarafından görmezden gelindi” dedi.

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