Türkiye'nin boru devi iflasın pençesinde. Devlet ihalelerinin çoğunda imzası var

Ankara merkezli boru üreticisi Pozitif Boru Makina Plastik Elektrik İthalat İhracat İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025’te şirket ve ortağı Hakan Doğan için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu karar, sektörde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 20 yıldır inşaat ve elektrik sektörüne hizmet veren şirket, yüzlerce kamu ve özel sektör ihalesinde adından söz ettirmişti.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu uyarınca şirket aleyhine başlatılmış tüm icra takiplerini durdurdu. Yeni takip başlatılması ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanması yasaklandı. Ayrıca, şirketin bankaya ibraz edilen karşılıksız çeklerine “konkordato tedbiri” şerhi düşülmesi kararlaştırıldı. Alacaklılar, 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.

Konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi için mahkeme, Mali Müşavir Abdullah Ersin, Hukukçu Selcen Ünsal Özçelik ve İşletmeci Ganite Kurt’tan oluşan bir komiserler kurulu atadı. Kurul, şirketin mali ve ticari işlemlerini denetleyecek, konkordatonun başarı şansını değerlendirecek. Sürecin sonucu, 9 Ekim 2025’teki duruşmada netleşecek.

Pozitif Boru, Ankara Saray/Kahramankazan’da 20 bin metrekare kapalı, 51 bin metrekare açık alana sahip tesislerinde üretim yapıyor. PE, PP türevli ve HDPE malzemelerden iç tesisat, kablo muhafaza ve altyapı boruları üreten şirket, TS EN standartlarına uygun ürünleriyle biliniyor. ISO 9001:2008 gibi kalite güvence sistemlerini uygulayan firma, yangına dayanıklı halojensiz borularıyla da dikkat çekiyor.

Pozitif Boru’nun konkordato ilanı, rakipleri ve iş ortakları arasında şaşkınlık yarattı. TOKİ, hastane, okul ve belediye projelerinde aktif olan şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemle tanınıyordu. Ancak, ekonomik darboğaz ve artan maliyetler, firmanın mali yapısını zora soktu.

Pozitif Boru’nun konkordato süreci, sektördeki diğer oyuncular için de uyarı niteliği taşıyor. Komiserler kurulunun raporları ve mahkemenin kesin mühlet kararı, şirketin geleceğini belirleyecek. Sektör temsilcileri, bu durumun tedarik zincirine ve projelere etkisini yakından takip ediyor.