Türkiye'nin bu illerinden altın fışkırıyor! Zirvedeki ili gören gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin bu illerinden altın fışkırıyor! Zirvedeki ili gören gözlerine inanamadı

Türkiye'nin altın zengini şehirleri belli oldu. Peki, listenin zirvesinde hangi il yerini altın. İşte, altın zengini şehirler…

BDDK ilk çeyrek raporunu duyurdu ve tasarruf mevduatlarının son 1 senede yüzde 40’a yakın yükseldiğini açıkladı. BDDK’nın verilerinde yatırımcıların güvenli liman altına yöneldiği de bir kez daha ortaya çıktı. Birçok vatandaş tarafından da “Altını en çok tutan il hangisi” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

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EN ÇOK ALTIN TUTAN İL KARABÜK...

81 ilde en çok altın tutan il yüzde 76.2 oran ile Karabük olurken, en çok altın tutan ikinci il ise yüzde 75.3 ile Bartın oldu.En az altın tutan il ise mevduatlarının sadece yüzde 8’ini altına yatıran Tunceli oldu.

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