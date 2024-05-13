Türkiye'nin cari işlemler hesabında 4 milyar 544 milyon dolarlık dev açık

Kaynak: AA
Türkiye'nin cari işlemler hesabında 4 milyar 544 milyon dolarlık dev açık
Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 4 milyar 544 milyon dolarlık dev bir açık verdi. Ekonomistlerin katıldığı ankette bu rakam 3 Milyar 387 milyon lira tahmin edilmişti ama 707 milyon lira daha fazla açık verdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mar ayında 4 milyar 544 milyon dolarlık dev bir açık verdi. TCMB'nin açıkladığı veriye göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolar fazla oluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verdiğini açıkladı.

TCMB verilerine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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